İspanya'da 12 Evi Olan Terk Edilmiş A Barca Köyü 0 Euroya Satışta, Ama Bir Şartı Var
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İspanya'nın Galiçya bölgesinde bulunan terk edilmiş A Barca köyü, 0 euro fiyat etiketiyle yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alana yayılan köyde 12 tarihi ev, çeşmeler ve köprüler bulunuyor. Ourense kentine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki köy, 2014 yılında belediye başkanının yerleşimi ücretsiz vermek istemesiyle dünya basınında yer almıştı. Ancak ilandaki 0 euro fiyatı, köyün tamamen bedelsiz alınabileceği anlamına gelmiyor.
Belediye başkanı köyü bedavaya vermek istedi.
Restorasyon 1 milyon eurodan fazlaya mal oluyor.
Köyü feribot iskelesi ayakta tutuyordu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın