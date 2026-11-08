article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İspanya'da 12 Evi Olan Terk Edilmiş A Barca Köyü 0 Euroya Satışta, Ama Bir Şartı Var

İspanya'da 12 Evi Olan Terk Edilmiş A Barca Köyü 0 Euroya Satışta, Ama Bir Şartı Var

İspanya
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
08.11.2026 - 17:42
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İspanya'nın Galiçya bölgesinde bulunan terk edilmiş A Barca köyü, 0 euro fiyat etiketiyle yeniden gündeme geldi. Yaklaşık 15 bin metrekarelik alana yayılan köyde 12 tarihi ev, çeşmeler ve köprüler bulunuyor. Ourense kentine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki köy, 2014 yılında belediye başkanının yerleşimi ücretsiz vermek istemesiyle dünya basınında yer almıştı. Ancak ilandaki 0 euro fiyatı, köyün tamamen bedelsiz alınabileceği anlamına gelmiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Belediye başkanı köyü bedavaya vermek istedi.

Belediye başkanı köyü bedavaya vermek istedi.

A Barca, Ourense kentine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2014 yılında belediye başkanı terk edilmiş yerleşimi ücretsiz vermek istedi ve köy dünya basınında yer aldı. Gayrimenkul sitesi Aldeas Abandonadas'ta yayımlanan ilana göre köydeki 12 evin restore edilmesi gerekiyor. Dört ev iki katlı ve köy yaklaşık 15 bin metrekarelik alanı kaplıyor. İlanda köyün turizm amaçlı değerlendirilmesi, lüks bir ekoturizm yerleşimine veya spa otele dönüştürülmesi öneriliyordu.

İlandaki 0 euro fiyatı köyün bedelsiz alınabileceği anlamına gelmiyordu. Aldeas Abandonadas şirketinin yöneticisi Elvira Fafián, 2024 yılında yaptığı açıklamada anlaşmanın bir mülkiyet devri değil, 50 yıllık imtiyaz olduğunu belirtti. Köyü devralan kişi veya şirket 50 yılın sonunda yerleşimi enerji şirketi Naturgy'ye geri vermek zorunda kalacak.

Restorasyon 1 milyon eurodan fazlaya mal oluyor.

Restorasyon 1 milyon eurodan fazlaya mal oluyor.

Köyde su ve elektrik bağlantıları en az 2 kilometre uzakta bulunuyor. Bu altyapının yeniden kurulması ve evlerin restore edilmesi için 1 milyon euronun üzerinde yatırım gerektiği ifade ediliyor. Belediye yönetimi ise yolların yenilenmesi ve su ile elektrik bağlantılarının yapılması dahil toplam maliyetin 2 ila 3 milyon euro arasında olabileceğini hesapladı.

A Barca köyü için 2013 yılında internette yayımlanan ilana 890 kişi ilgi gösterdi. Gelen teklifler arasında hippi komünü, peynir fabrikası ve meditasyon merkezi kurma fikirleri de vardı. Dönemin emlak sitesi yöneticisine göre tekliflerden yalnızca üçü ciddi olarak değerlendirilebilecek düzeydeydi. Köyle ilgilenenler arasında Hollandalı bir şirket, Alman yatırımcılar ve Madrid'den kişiler de bulunuyordu. 50 yıllık imtiyaz şartı nedeniyle anlaşmalar sonuçlanmadı.

Köyü feribot iskelesi ayakta tutuyordu.

Köyü feribot iskelesi ayakta tutuyordu.

A Barca, geçmişte Miño Nehri üzerinden karşı kıyıya ulaşımı sağlayan küçük bir feribot iskelesiyle geçimini sürdürüyordu. 1920'lerde bir köprünün yapılmasıyla feribot taşımacılığı önemini kaybetti. Sonraki yıllarda bölgede kurulması planlanan Frieira Barajı'nın köyü sular altında bırakacağı düşünüldüğü için yerleşim kamulaştırıldı. Beklenen su yükselmesi gerçekleşmedi ve evler zamanla terk edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın