İspanya'da 12 Evi Olan Terk Edilmiş A Barca Köyü 0 Euroya Satışta, Ama Bir Şartı Var

A Barca, Ourense kentine yaklaşık 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor. 2014 yılında belediye başkanı terk edilmiş yerleşimi ücretsiz vermek istedi ve köy dünya basınında yer aldı. Gayrimenkul sitesi Aldeas Abandonadas'ta yayımlanan ilana göre köydeki 12 evin restore edilmesi gerekiyor. Dört ev iki katlı ve köy yaklaşık 15 bin metrekarelik alanı kaplıyor. İlanda köyün turizm amaçlı değerlendirilmesi, lüks bir ekoturizm yerleşimine veya spa otele dönüştürülmesi öneriliyordu.

İlandaki 0 euro fiyatı köyün bedelsiz alınabileceği anlamına gelmiyordu. Aldeas Abandonadas şirketinin yöneticisi Elvira Fafián, 2024 yılında yaptığı açıklamada anlaşmanın bir mülkiyet devri değil, 50 yıllık imtiyaz olduğunu belirtti. Köyü devralan kişi veya şirket 50 yılın sonunda yerleşimi enerji şirketi Naturgy'ye geri vermek zorunda kalacak.