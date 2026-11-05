Terk Edilen Köyü İnsan Boyunda Bebeklerle Doldurdu

Yol kenarında telefon direğine yaslanmış üç çiftçi, derede balık tutan bir adam, patates tarlasında çalışan bir kadın ve otobüs durağında bekleyenler hep Ayano'nun eseri. Bebeklerin bir kısmı hayali karakterler, bir kısmı ise köyde yaşamış gerçek insanlar.

Evinin önünde oturan Miyako Ogata da onlardan biri. Ayano, ölen komşusunu eskiden oturduğu gibi, aynı kıyafetlerle yaptı ve onu her gün selamlıyor.