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Terk Edilen Köyü İnsan Boyunda Bebeklerle Doldurdu

Terk Edilen Köyü İnsan Boyunda Bebeklerle Doldurdu

Japonya
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
05.11.2026 - 15:19
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Japonya'nın Şikoku adasındaki Nagoro köyünün nüfusu, bir zamanlar yaklaşık 300 kişiyken 30'a kadar düştü. Köye dönen Tsukimi Ayano, boşalan sokakları kendi diktiği insan boyunda bebeklerle doldurdu.

İşte detaylar...

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İlk bebeği, tarlasındaki tohumları kuşlardan korumak için babasına benzeterek yaptı.

İlk bebeği, tarlasındaki tohumları kuşlardan korumak için babasına benzeterek yaptı.

Ayano, yedinci sınıftayken ailesiyle Osaka'ya taşındı. Evlendi, çocuklarını orada büyüttü. Babasına bakmak için köye döndüğünde nüfusun ne kadar azaldığını açıkça gördü.

Babasının kıyafetlerini giyen ilk korkuluğu gören komşular, onu sabahın erken saatinde tarlada çalışıyor sanıp selam verdi. Ayano'nun anlattığına göre bebeklerle komşular arasındaki sohbet de böyle başladı.

Kumaştan dikilip pamuk ve gazeteyle doldurulan bebekler köyün dört bir yanında duruyor.

Kumaştan dikilip pamuk ve gazeteyle doldurulan bebekler köyün dört bir yanında duruyor.

Yol kenarında telefon direğine yaslanmış üç çiftçi, derede balık tutan bir adam, patates tarlasında çalışan bir kadın ve otobüs durağında bekleyenler hep Ayano'nun eseri. Bebeklerin bir kısmı hayali karakterler, bir kısmı ise köyde yaşamış gerçek insanlar.

Evinin önünde oturan Miyako Ogata da onlardan biri. Ayano, ölen komşusunu eskiden oturduğu gibi, aynı kıyafetlerle yaptı ve onu her gün selamlıyor.

Son iki öğrencisi de mezun olunca kapanan köy okulu, bugün bebeklerle dolu.

Son iki öğrencisi de mezun olunca kapanan köy okulu, bugün bebeklerle dolu.

Okul 2012'de kapandı. Sıralarda artık öğrenci bebekleri, tahtanın başında da bir öğretmen bebeği duruyor. Bir sınıftaki iki çocuk figürünü, okulun son iki öğrencisi ev ekonomisi dersinde kendileri yaptı ve okuldan ayrılmadan önce üzerlerine kendi kıyafetlerini giydirdi.

Ayano 2016'ya kadar 400'den fazla bebek yaptı. Bebekler uzun dayanmadığı için birçoğu eskilerin yerine yapıldı. Bölge yönetimi her ekim ayında turistler için Korkuluk Festivali düzenliyor, Ayano da elinden geldiği sürece bebek yapmayı sürdüreceğini söylüyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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