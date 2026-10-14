Japonya'da Otobüsün Hiç Gelmediği Duraklar Neden Yapılıyor?

Japonya'nın Aichi eyaletindeki Toyohashi kentinde, bir kafenin önünde eski bir otobüs durağı tabelası duruyor. Durakta sefer saatleri de var, bekleme yeri de. Ama bu duraktan hiçbir otobüs geçmiyor. Bu durağın 'yanlışlıkla' orada olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Almanya'da başlayan bir uygulamadan esinlenen bu 'terapi durakları', demans hastaları için kuruluyor. Demans hastaları sık sık 'eve gitme' isteği duyuyor. Durakların amacı, bu hastaların evden uzaklaşıp kaybolmasını önlemek!

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