Japonya'da Otobüsün Hiç Gelmediği Duraklar Neden Yapılıyor?
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Japonya'nın Aichi eyaletindeki Toyohashi kentinde, bir kafenin önünde eski bir otobüs durağı tabelası duruyor. Durakta sefer saatleri de var, bekleme yeri de. Ama bu duraktan hiçbir otobüs geçmiyor. Bu durağın 'yanlışlıkla' orada olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.
Almanya'da başlayan bir uygulamadan esinlenen bu 'terapi durakları', demans hastaları için kuruluyor. Demans hastaları sık sık 'eve gitme' isteği duyuyor. Durakların amacı, bu hastaların evden uzaklaşıp kaybolmasını önlemek!
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Otobüs gelmeyen duraklar ne için yapılıyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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