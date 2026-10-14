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Japonya'da Otobüsün Hiç Gelmediği Duraklar Neden Yapılıyor?

Japonya'da Otobüsün Hiç Gelmediği Duraklar Neden Yapılıyor?

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 16:34
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Japonya'nın Aichi eyaletindeki Toyohashi kentinde, bir kafenin önünde eski bir otobüs durağı tabelası duruyor. Durakta sefer saatleri de var, bekleme yeri de. Ama bu duraktan hiçbir otobüs geçmiyor. Bu durağın 'yanlışlıkla' orada olduğunu düşünüyorsanız, yanılıyorsunuz.

Almanya'da başlayan bir uygulamadan esinlenen bu 'terapi durakları', demans hastaları için kuruluyor. Demans hastaları sık sık 'eve gitme' isteği duyuyor. Durakların amacı, bu hastaların evden uzaklaşıp kaybolmasını önlemek!

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Otobüs gelmeyen duraklar ne için yapılıyor?

Otobüs gelmeyen duraklar ne için yapılıyor?

Durak, demans hastaları ve aileleri için bir buluşma yeri olan Anki Kafe'nin önünde yer alıyor. Kafeyi işleten Pokapoka no Mori derneğinin başkanı 56 yaşındaki Tomoka Sugino, demans hastalarına rahatsız edilmeden dinlenebilecekleri bir yer sunmayı harika bir fikir olarak gördüğünü söylüyor.

Sugino, bölgenin toplu taşıma şirketi Toyohashi Rail Road'dan kullanımdan kaldırılmış bir durak tabelası aldı ve 2021'de kafenin önüne yerleştirdi. Kafede kalan biri olmasa da Sugino, buranın demans hastalarına destek olmanın bir sembolü olmasını istedi.

15 bakım evine durak tabelası verildi

15 bakım evine durak tabelası verildi

Uygulama bölgede duyulunca, Toyohashi Rail Road'a bakım evlerinden peş peşe talep gelmeye başladı. Şirket şimdiye kadar toplam 15 kuruluşa durak tabelası verdi.

Şirkete göre bakım evi çalışanları teşekkür ediyor. Çalışanlar, sakinlere otobüsü beklemeleri söylendiğinde duygularının ciddiye alındığını hissettiklerini ve sakinleşme eğiliminde olduklarını anlatıyor.

Demans hastalarına yalan söylendiği gerekçesiyle uygulamaya çekinceyle bakanlar da var. Ama işin içindekiler, sağladığı faydanın buna değdiğini düşünüyor. Toyohashi Rail Road yetkilisi Keiko Akagawa'ya göre uygulama hem demans hastalarına bakım sağlıyor hem de bakım verenlerin yükünü hafifletiyor. Akagawa, tabela vermeye devam etmek istediklerini söylüyor.

Bazıları günde üç kez gelip oturuyor

Bazıları günde üç kez gelip oturuyor

Toyohashi'deki Aichi no Mori adlı bakım evi de Haziran'da Toyohashi Rail Road'un desteğiyle bir sahte durak ve bank kurdu.

Bakım evi müdürü Hiromi Nishiguchi'ye göre bakım evinin yakınında yürüyüş yapanlarla birlikte günde yaklaşık 10 kişi bu bankı kullanıyor. Bazıları günde üç kez gelip oturuyor.

Nishiguchi, 'Otobüs gelmiyor, hadi geri dönelim' dendiğinde sakinlerin odalarına döndüğünü anlatıyor. Hatta bazıları otobüs beklediğini bile unutuyor.

Çocuklar da kafeye gelmeye başladı

Çocuklar da kafeye gelmeye başladı

Sugino, uygulamayı merak eden çocukların da Anki Kafe'ye gelmeye başladığını ve demans hastalarıyla sohbet ettiğini söylüyor.

Sugino'ya göre bu küçük durak, çevresinde çok fazla olumlu enerji yaratıyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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