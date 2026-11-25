Yenidoğan Çetesi Soruşturmasını Yürüten Savcı Yavuz Engin'in Yeni Görev Yeri Belli Oldu
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Yenidoğan Çetesi soruşturmasıyla tanınan Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'in görev yeri değişti. Hakimler ve Savcılar Kurulu, 2026 yılı güz kararnamesiyle yargı teşkilatında geniş kapsamlı görev değişikliklerine imza attı. Yürüttüğü soruşturma ve makamında tehdit edilmesiyle uzun süre gündemde kalan Engin de ataması yapılan isimler arasında yer aldı.
Savcı Yavuz Engin Van'a atandı.
Engin makamında tehdit edilmişti.
Tehdit davasındaki kararlar istinaftan geçti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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