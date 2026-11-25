Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi'nin 25 Kasım 2026 tarihli güz kararnamesiyle Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin, Van Cumhuriyet Savcılığı'na görevlendirildi. Kararname kapsamında adli yargıda 915, idari yargıda ise 42 hakim ve Cumhuriyet savcısının görev yeri yeniden düzenlenirken toplam 957 yargı mensubu atamalardan etkilendi. Engin, İstanbul'da bazı özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım servislerine ilişkin iddiaların araştırıldığı ve kamuoyunda Yenidoğan Çetesi olarak bilinen soruşturmayı yürütmüştü. Dosyada bebek ölümleri ile hastaneler aracılığıyla haksız kazanç elde edildiği iddiaları incelendi, hazırlanan iddianameyle de dava süreci başladı.