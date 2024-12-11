Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh Diziye de Konu Olan Yenidoğan Çetesi'ni Çökerten Savcıyla Buluştu
Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh Diziye de Konu Olan Yenidoğan Çetesi'ni Çökerten Savcıyla Buluştu
Arka Sokaklar 19. sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. 19 sezondur gündemde yer alan konuları senaryoya taşıyan dizi, bu sezon da aynı özelliğini korumaya devam ediyor. Hatta tarikatlar konusunu işlemesinin ardından da RTÜK'ten 2 kez yayın durdurma ve para cezası almıştı. Gündeme bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi'nin de işlendiği dizide, RTÜK cezasına ilk tepkiyi Mesut Komiser karakterini canlandıran Şevket Çoruh vermişti. Çoruh, Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'le buluştu.
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19. sezonuyla ekrana gelen Arka Sokaklar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olmayı başardı.
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19 sezondur sık sık gündeme yönelik konuların işlendiği dizi, bu kez tarikatlar konusuyla RTÜK'e takıldı ve 2 kez yayın durdurma ile para cezası aldı.
RTÜK kararına ilk tepki gösteren isim de dizinin Mesut Komiseri Şevket Çoruh olmuştu.
Dizide ayrıca son zamanlarda ülke gündemine bomba gibi düşen Yenidoğan Çetesi konusu da işlenmişti.
Çeteyi çökerterek ülke genelinde herkesin takdirini toplayan savcı Yavuz Engin'in konunun dizide işlenmesinin ardından bir ziyaretçisinin olduğu ortaya çıktı.
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Gündeme dair sessiz kalmayan Şevklet Çoruh'un, Yavuz Engin'le bir araya geldiği ortaya çıktı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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