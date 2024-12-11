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Müjdeler Olsun! Mimar Selim Bey, Televizyona Döndüğünü Açıkladı!

Müjdeler Olsun! Mimar Selim Bey, Televizyona Döndüğünü Açıkladı!

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.12.2024 - 17:57

Evim Şahane programıyla hayatımıza giren Mimar Selim Yuhay, programı final yapmasına rağmen hala dilimizden düşmüyor. O dönem aşırı albenili gelen tasarımları şimdi absürt bulunan Selim Yuhay, gittiği bir söyleşide bomba bir haber verdi. Yeni bir program çekimlerinde olduğunu belirten Selim bey, böylelikle televizyona geri döndüğünü açıkladı. İşte detaylar...

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2012 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Evim Şahane programıyla hayatımıza giren Selim Yuhay, Türkiye'nin dört bir yanına gidip evleri yenilemişti.

2012 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Evim Şahane programıyla hayatımıza giren Selim Yuhay, Türkiye'nin dört bir yanına gidip evleri yenilemişti.

Her bölüm kendisine "Sade olsun Selim bey" denilmesine rağmen şatafat ve renkliliğin ön plana çıktığı tasarımlarıyla görenlere "Burayı Selim bey yapmış" dedirten Yuhay, uzun süredir ekranlardan uzaktaydı.

Her bölüm kendisine "Sade olsun Selim bey" denilmesine rağmen şatafat ve renkliliğin ön plana çıktığı tasarımlarıyla görenlere "Burayı Selim bey yapmış" dedirten Yuhay, uzun süredir ekranlardan uzaktaydı.

Yayınlandığı dönem bayıldığımız fakat şimdilerde aşırı absürt gelen tasarımlarıyla Selim bey hala dilimizden düşmezken gittiği bir söyleşide ağzındaki baklayı çıkardı.

Yayınlandığı dönem bayıldığımız fakat şimdilerde aşırı absürt gelen tasarımlarıyla Selim bey hala dilimizden düşmezken gittiği bir söyleşide ağzındaki baklayı çıkardı.

Mimar Selim bey, yeni bir programın çekimlerini yaptığını ve yıllar sonra televizyona geri döndüğünün haberini verdi.

Mimar Selim bey, yeni bir programın çekimlerini yaptığını ve yıllar sonra televizyona geri döndüğünün haberini verdi.

İşte o anlar:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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palpito777

Sade olsun selim bey 😁

Derya

Emekli maaşıyla geçinemeyen Hasan amcanın evini dolar yeşiline boyar mimar Selim