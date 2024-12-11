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Sizler Seçtiniz! Gelmiş Geçmiş En İyi 5 Aşiret Dizisi

Sizler Seçtiniz! Gelmiş Geçmiş En İyi 5 Aşiret Dizisi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
11.12.2024 - 17:13

Geçtiğimiz ay 'Gelmiş Geçmiş En İyi Aşiret Dizisini Seçiyoruz!' anketi yapmıştık. Onedio okuyucularının katılım gösterdiği anket sonunda sona erdi. peki, Onedio okuyucuları hangi aşiret dizilerini seçti? İşte gelmiş geçmiş en iyi 5 aşiret dizisi...

Anketimizi buraya bırakalım:

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5. Kara Gül - %9 oy aldı.

5. Kara Gül - %9 oy aldı.

4. Uzak Şehir - %10 oy aldı.

4. Uzak Şehir - %10 oy aldı.

3. Yeni Gelin - %10 oy aldı.

3. Yeni Gelin - %10 oy aldı.

2. Sıla - %16 oy aldı.

2. Sıla - %16 oy aldı.

1. Asmalı Konak, %25 oy alarak gelmiş geçmiş en iyi aşiret dizisi seçildi.

1. Asmalı Konak, %25 oy alarak gelmiş geçmiş en iyi aşiret dizisi seçildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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