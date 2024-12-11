Sizler Seçtiniz! Gelmiş Geçmiş En İyi 5 Aşiret Dizisi
Sizler Seçtiniz! Gelmiş Geçmiş En İyi 5 Aşiret Dizisi
Geçtiğimiz ay 'Gelmiş Geçmiş En İyi Aşiret Dizisini Seçiyoruz!' anketi yapmıştık. Onedio okuyucularının katılım gösterdiği anket sonunda sona erdi. peki, Onedio okuyucuları hangi aşiret dizilerini seçti? İşte gelmiş geçmiş en iyi 5 aşiret dizisi...
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5. Kara Gül - %9 oy aldı.
4. Uzak Şehir - %10 oy aldı.
3. Yeni Gelin - %10 oy aldı.
2. Sıla - %16 oy aldı.
1. Asmalı Konak, %25 oy alarak gelmiş geçmiş en iyi aşiret dizisi seçildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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