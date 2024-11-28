Gelmiş Geçmiş En İyi Aşiret Dizisini Seçiyoruz!
Gelmiş Geçmiş En İyi Aşiret Dizisini Seçiyoruz!
Türk televizyonlarında aşiret dizileri bir vazgeçilmez. Eğer televizyonda bir aşiret dizisi yayınlanırsa ister istemez seyirci o tarafa doğru yöneliyor. Biz de Türk televizyonlarındaki aşiret dizilerini ele alıp bir anket yapalım dedik. Gelmiş geçmiş en iyi aşiret dizisini seçeceğimiz anketimizde favorileri yarıştırıyoruz.
O zaman buyurun anketimize!
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En iyi aşiret dizisi hangisi?
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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