Senin sonun hangi dizi karakteri gibi olacak?

Senin sonun Behlül gibi olacak! Evet, çünkü sen elinde olan şeylerin kıymetini bilmiyorsun. Bir şeylerin elinden kayıp gittiğinde değerini anlayacaksın. Pişmanlıklarla dolu hayatın sana büyük dersler verecek. Gözlerini açıp etrafına baktığında, şu anki sahip olduğun her şeyin değerini kavramak için geçmişte yaşadığın kayıpları hatırlayacaksın. Belki de şu anda sahip olduğun aile, dostluklar ya da olanaklar, elindeyken ne kadar önemli olduklarını fark etmeni sağlayacak bir ders olacak. Ancak maalesef, bazen insanlar bu değeri anlamak için kayıplar yaşamak zorunda kalıyorlar. Behlül gibi sona ermek istemiyorsan, şimdiki anı yaşarken, elindeki nimetlerin kıymetini bilmelisin. Her günü, her anı bir fırsat olarak görmeli ve bu fırsatları değerlendirerek hayatına anlam katmalısın. Geçmişte yapılan hataların acısını hissetmek yerine, onlardan aldığın derslerle geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerlemelisin. Pişmanlık dolu bir yaşam yerine, şükür dolu bir yaşamı tercih etmelisin. Unutma ki, hayat sana sürekli dersler veriyor ve senin görevin bu dersleri alıp daha iyi bir insan olmak için kullanmaktır.'