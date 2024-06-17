Görüş Bildir
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Senin Sonun Hangi Dizi Karakteri Gibi Olacak?

Senin Sonun Hangi Dizi Karakteri Gibi Olacak?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
17.06.2024 - 15:01

Senin sonun hangi dizi karakteri gibi olacak?

Haydi teste!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Söyle bakalım aşk için neler yapabilirsin?

3. Söyle bakalım aşk için neler yapabilirsin?

4. Hangisi sana daha yakın bi' kelime?

5. Aşk acısını nasıl yaşarsın?

5. Aşk acısını nasıl yaşarsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Hayattaki istediğin her şeyi elde eteğine inanıyor musun?

7. Öfkenince sen nasıl davranıyorsun?

7. Öfkenince sen nasıl davranıyorsun?

8. Şimdiye kadar hiç birinden intikam aldın mı?

9. Geçmişte pişmanlık duyduğun şeyler var mı?

10. Son olarak burcunu seçer misin?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Senin sonun Bihter gibi olacak!

Senin sonun Bihter gibi olacak!

Senin sonun Bihter gibi olacak Evet, çünkü aşkta bir türlü yüzün gülmeyecek. Aşk hayatında ne yazık ki güneşli günler seni bulmayacak, kalbin hep bulutlu bir gökyüzünün altında kalacak. Hayatına giren ve seni yarı yolda bırakan insanlara karşı gösterdiğin güven, onların sana gösterdiği güvenden çok daha büyük olacak. Onlar için büyük fedakarlıklar yapacak, hatta belki de onları kendi mutluluğunun önüne koyacaksın. Ancak ne yazık ki, onlar senin için aynı şeyleri yapmayacak, belki de senin yaptıklarını bile fark etmeyecekler. Tıpkı Bihter gibi, sen de korkaklara inanacak ve bu durum seni rahatsız edecek. İnandığın bu insanların aslında seni hüsrana uğratacaklarını gördüğünde, en çok kendine kızacak, belki de kendine olan güvenini sorgulayacaksın. Ancak unutma, bu senin hatan değil. Aşkta bazen kaybederiz, bazen de kazanırız. Önemli olan, her durumda kendimize olan inancımızı kaybetmemek. Unutma, Bihter'in hikayesi de sonunda bir ders verir; aşkta kaybetmek bile bazen kazanmaktan daha değerlidir.

Senin sonun Hürrem Sultan gibi olacak!

Senin sonun Hürrem Sultan gibi olacak!

Hayatının sonu Hürrem Sultan'ınkine benzer bir şekilde son bulacak. Neden mi? Çünkü sen, hırs ve güçle dolu, durdurulamaz bir kadınsın. Senin için önemli olan karşında kimin olduğu değil, ne istediğindir. Hedeflerine ulaşmak için ne gerekiyorsa yapar, engelleri birer birer aşarsın. Kendine özgü bir kararlılıkla, kafana koyduğun her şeyi başarabilecek bir güce sahipsin. Bu yüzden, seni durdurabilecek hiçbir güç yok. Seninle aynı yolda yürümeye cesaret edenlerin bile, senin hızına yetişmeleri mümkün değil. Hayır, seninle aynı arenada olmak bile bir ayrıcalık. Sen, herkesin önünde duran engelleri bile ezip geçen, hedeflerine ulaşmak için dur durak bilmeyen bir kadınsın. İşte bu yüzden, hayatının sonu, tıpkı Hürrem Sultan gibi, zaferlerle dolu olacak. Kendine güven, çünkü senin hikayen, tarih kitaplarına yazılacak cinsten.

Senin sonun Leyla gibi olacak!

Senin sonun Leyla gibi olacak!

Hayatının sonu, Leyla'nın hüzünlü hikayesi gibi olacak. Hayatının önemli bir parçasını hak etmeyen kişilere adayacaksın ve bu, karşına yanlış insanları çekecek. Bu yanlış insanlar, seni hak etmeyen biri olacak ve belki de seninle birlikte olmayı hak etmeyecek. Aşkın, tutkunun ve takıntının sana hükmetmesine izin vereceksin. Bu takıntılar, zamanla seni ele geçirecek, seni sen yapan özelliklerini yavaş yavaş silip atacak. Kendini kaybedeceksin, kim olduğunu unutacak ve bu süreçte kendini tüketmeye başlayacaksın. Hayatın telaşı içerisinde, kendini unutacak ve tükenmiş hissedeceksin. Kendini tüketen bu hızlı yaşam temposu, seni yavaş yavaş içine çekecek. Kendini unutacak, kim olduğunu, ne istediğini ve nereye gittiğini unutacak, sadece hayatın hızına kapılıp gideceksin. Dolayısıyla, hayatın karmaşası ve hızı içinde kendini unutma. Kendine zaman ayır, kendini dinle ve kendine bak. Unutma, sen kendi hayatının kahramanısın ve seninle birlikte olmayı hak eden kişi, sadece seni olduğun gibi kabul eden kişi olmalı. Kendini, seni hak etmeyen kişilere harcamak yerine, kendini sev ve kendine değer ver.

Senin sonun Behlül gibi olacak!

Senin sonun Behlül gibi olacak!

Senin sonun Behlül gibi olacak! Evet, çünkü sen elinde olan şeylerin kıymetini bilmiyorsun. Bir şeylerin elinden kayıp gittiğinde değerini anlayacaksın. Pişmanlıklarla dolu hayatın sana büyük dersler verecek. Gözlerini açıp etrafına baktığında, şu anki sahip olduğun her şeyin değerini kavramak için geçmişte yaşadığın kayıpları hatırlayacaksın. Belki de şu anda sahip olduğun aile, dostluklar ya da olanaklar, elindeyken ne kadar önemli olduklarını fark etmeni sağlayacak bir ders olacak. Ancak maalesef, bazen insanlar bu değeri anlamak için kayıplar yaşamak zorunda kalıyorlar. Behlül gibi sona ermek istemiyorsan, şimdiki anı yaşarken, elindeki nimetlerin kıymetini bilmelisin. Her günü, her anı bir fırsat olarak görmeli ve bu fırsatları değerlendirerek hayatına anlam katmalısın. Geçmişte yapılan hataların acısını hissetmek yerine, onlardan aldığın derslerle geleceğe daha güçlü bir şekilde ilerlemelisin. Pişmanlık dolu bir yaşam yerine, şükür dolu bir yaşamı tercih etmelisin. Unutma ki, hayat sana sürekli dersler veriyor ve senin görevin bu dersleri alıp daha iyi bir insan olmak için kullanmaktır.'

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın