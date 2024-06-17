Senin Sonun Hangi Dizi Karakteri Gibi Olacak?
Senin Sonun Hangi Dizi Karakteri Gibi Olacak?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Söyle bakalım aşk için neler yapabilirsin?
4. Hangisi sana daha yakın bi' kelime?
5. Aşk acısını nasıl yaşarsın?
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6. Hayattaki istediğin her şeyi elde eteğine inanıyor musun?
7. Öfkenince sen nasıl davranıyorsun?
8. Şimdiye kadar hiç birinden intikam aldın mı?
9. Geçmişte pişmanlık duyduğun şeyler var mı?
10. Son olarak burcunu seçer misin?
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Senin sonun Bihter gibi olacak!
Senin sonun Hürrem Sultan gibi olacak!
Senin sonun Leyla gibi olacak!
Senin sonun Behlül gibi olacak!
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