Temettüde Stopaj Artırıldı, Temettü Yatırımcısı İsyan Etti

Her güne yeni bir vergi düzenlemesi ile uyanıyoruz. Akla gelmeyecek vergilerle sınanan halka dün gece de yeni bir vergi paketi açıklandı. Bunun içinde borsa yatırımcısını üzecek haberler de vardı. Temettü yatırımcıları bu düzenlemeden sonra adeta isyan etti. Yatırımcıların bazıları bir daha temettü yatırımı yapmayacaklarını duyurdular.