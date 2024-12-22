Temettüde Stopaj Artırıldı, Temettü Yatırımcısı İsyan Etti
Temettüde Stopaj Artırıldı, Temettü Yatırımcısı İsyan Etti
Her güne yeni bir vergi düzenlemesi ile uyanıyoruz. Akla gelmeyecek vergilerle sınanan halka dün gece de yeni bir vergi paketi açıklandı. Bunun içinde borsa yatırımcısını üzecek haberler de vardı. Temettü yatırımcıları bu düzenlemeden sonra adeta isyan etti. Yatırımcıların bazıları bir daha temettü yatırımı yapmayacaklarını duyurdular.
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Borsa yatırımcısı bu sene zorlu bir yılı geride bıraktı. Zorlu ekonomik düzenlemelerle uğraşan borsa yatırımcısı bu sabah da vergi ile uyandı.
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Temettü yatırımı borsada sıklıkla tercih ediliyor. Ancak dün gece şirketlerin dağıttığı kar paylarında (temettü) stopaj oranı yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltildi.
Birçok temettü yatırımcısı bu karar itiraz ederken, temettü yatırımından vazgeçtiklerini açıkladı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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