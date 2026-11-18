Emekli Olunca Yerleşmelik 10 Sakin Kasaba! Türkiye'de Emeklilik Hayali Denince Akla Gelen Yerler
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Şehrin trafiğinden, gürültüsünden yorulup 'Emekli olunca küçük bir sahil kasabasına yerleşeceğim' demeyenimiz var mı? Ege ve Akdeniz kıyılarında bu hayale en çok yakışan 10 yeri seçtik, ulaşım ve idari bilgilerini de güncelledik. Küçük bir not: Yerleşmeden önce kışın da gidip görmekte, en yakın hastaneye uzaklığa bakmakta fayda var.
Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Kozbeyli, Foça (İzmir)
2. Behramkale, Ayvacık (Çanakkale)
3. Güzelçamlı, Kuşadası (Aydın)
4. Göcek, Fethiye (Muğla)
5. Akarca, Seferihisar (İzmir)
6. Çukurbağ Yarımadası, Kaş (Antalya)
7. Küçükköy, Ayvalık (Balıkesir)
8. Turunç, Marmaris (Muğla)
9. Bademli, Dikili (İzmir)
10. Akyaka, Ula (Muğla)
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