Şehrin trafiğinden, gürültüsünden yorulup 'Emekli olunca küçük bir sahil kasabasına yerleşeceğim' demeyenimiz var mı? Ege ve Akdeniz kıyılarında bu hayale en çok yakışan 10 yeri seçtik, ulaşım ve idari bilgilerini de güncelledik. Küçük bir not: Yerleşmeden önce kışın da gidip görmekte, en yakın hastaneye uzaklığa bakmakta fayda var.

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