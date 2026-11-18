Asansörün havuzu 120 metre uzunluğunda, 18 metre genişliğinde ve 3,5 metre derinliğinde. Gemi bu havuza girdikten sonra havuz, içindeki su ve gemiyle birlikte kulelere yerleştirilmiş dişli raylar boyunca yukarı ya da aşağı hareket ediyor.

Yangtze Nehri üzerindeki asansör, Kasım 2016'da hizmete girdi. Küçük ve orta boy gemiler için tasarlandı; daha büyük gemiler barajın hemen yanındaki beş kademeli kilit sistemini kullanıyor.