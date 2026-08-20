Okula Gitmek Altı Saat Sürüyordu: Uçuruma 288 Metrelik Asansör Yaptı

Nizhuhe köyü yaklaşık 1100 metre, çocukların eğitim gördüğü okul ise 1650 metre rakımda bulunuyor. Yaşları 6 ile 15 arasında değişen öğrenciler, evlerine gidip dönebilmek için sarp ve tehlikeli uçurum yollarında yürüyordu.

Yolculuk tek yönde yaklaşık üç saat sürüyor, gidiş ve dönüş toplam altı saati buluyordu. Yatılı eğitim gören çocukların bu zorlu yolu yaklaşık on günde bir kullandığı belirtiliyor.