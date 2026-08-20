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Okula Gitmek Altı Saat Sürüyordu: Uçuruma 288 Metrelik Asansör Yaptı

Okula Gitmek Altı Saat Sürüyordu: Uçuruma 288 Metrelik Asansör Yaptı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.08.2026 - 10:37
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Çin’in Yunnan eyaletindeki bir köyde yaşayan çocuklar, yatılı okullarıyla evleri arasında gidip gelirken uçurum yollarını kullanmak zorundaydı. Bölgeye yapılan iki asansör ve teleferik sayesinde yaklaşık altı saatlik gidiş-dönüş yolculuğu yarım saate indi.

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Çocuklar uçurum yolunu üç saatte tırmanıyordu

Çocuklar uçurum yolunu üç saatte tırmanıyordu

Nizhuhe köyü yaklaşık 1100 metre, çocukların eğitim gördüğü okul ise 1650 metre rakımda bulunuyor. Yaşları 6 ile 15 arasında değişen öğrenciler, evlerine gidip dönebilmek için sarp ve tehlikeli uçurum yollarında yürüyordu.

Yolculuk tek yönde yaklaşık üç saat sürüyor, gidiş ve dönüş toplam altı saati buluyordu. Yatılı eğitim gören çocukların bu zorlu yolu yaklaşık on günde bir kullandığı belirtiliyor.

Uçuruma iki ayrı asansör inşa edildi

Uçuruma iki ayrı asansör inşa edildi

Bölgeye yapılan ilk asansör 2022’de kullanıma açıldı ve 268 metre yüksekliğe ulaşıyordu. Ardından 288 metrelik ikinci bir asansör inşa edildi. Çevresi camla kaplanan yeni asansör, yolculara uçurumun 360 derecelik manzarasını gösteriyor.

Saniyede yaklaşık 5 metre hızla ilerleyen iki asansörün saatte toplam 1200 kişi taşıyabildiği belirtiliyor. Sistem yalnızca öğrencilerin ulaşımı için değil, ulaşılması güç köyü ziyaret eden turistler için de kullanılıyor.

Altı saatlik yol yaklaşık 30 dakikaya indi

Altı saatlik yol yaklaşık 30 dakikaya indi

Öğrenciler artık servisle asansörün alt bölümüne getiriliyor. Asansörle uçurumun üst kısmına çıkan çocuklar, buradan yaklaşık beş dakikalık teleferik yolculuğuyla okullarına ulaşıyor.

Yeni ulaşım hattıyla daha önce altı saate yaklaşan gidiş-dönüş süresi yaklaşık 30 dakikaya düştü. Proje, köy halkının eğitim, sağlık ve temel hizmetlere ulaşmasını kolaylaştırırken bölgedeki turizmi de hareketlendirdi.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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