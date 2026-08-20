Okula Gitmek Altı Saat Sürüyordu: Uçuruma 288 Metrelik Asansör Yaptı
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Çocuklar uçurum yolunu üç saatte tırmanıyordu
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Uçuruma iki ayrı asansör inşa edildi
Altı saatlik yol yaklaşık 30 dakikaya indi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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