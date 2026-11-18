TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Zengin, HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamada 19 kişinin hayatını kaybettiğini ve şirketin geçmişinde de çok sayıda iş kazası yaşandığını hatırlattı. Başarır'ın ev hapsi kararına yönelik eleştirilerinin ardından kürsüye gelen AK Partili isim, 'Ali Mahir Bey gibi rahatsızım' dedi ve ekledi: 'Niçin bir patron yalısında ev hapsinde olsun? Ben de rahatsızım!' Zengin, kendisinin ve AK Parti'li milletvekili arkadaşlarının da karardan memnun olmadığını belirtti.

Başarır ise konuşmasında 'Benim içim yanıyor' demişti. Ayda 40-50 bin lira kazanan işçilerin hayatını kaybettiğini, 'patron yalıda' kaldığını söyleyen Yeni Parti Grup Başkanvekili, mal sahibinin adeta bir villada adli kontrol altında tutulmasından utandığını da ifade etti. Zengin'in hangi cezayı uygun gördüğüne dair net bir ifadesi olmadı; 'toplum vicdanını rahatlatacak' bir ceza verilmesini istedi, 'Ev hapsi nedir yani bu insanlar için?' diye sordu.

Oturumu TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl yönetti. Özlem Zengin, 'Biz sizlerden farklı değiliz' diyerek milletvekillerinin de halktan ayrı düşünmediğini vurguladı ve 'vicdan hepimizin ortak noktasıdır' sözleriyle konuşmasını bağladı.