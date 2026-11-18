Özlem Zengin'den HABAŞ Patronuna Ev Hapsi Tepkisi: "Niçin Bir Patron Yalısında Ev Hapsinde Olsun?"
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AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, TBMM Genel Kurulu'nda HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında verilen ev hapsi kararına tepki gösterdi. İzmir Aliağa'daki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da yaşanan patlamada 19 işçi hayatını kaybetmişti. Zengin, Yeni Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın eleştirilerine katıldığını belirterek 'Niçin bir patron yalısında ev hapsinde olsun? Ben de rahatsızım!' dedi.
Özlem Zengin'in Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı açıklama:
Özlem Zengin, Genel Kurul'da Başarır'ın eleştirilerine katıldı: "Ali Mahir Bey gibi rahatsızım."
Patlamadan yaklaşık 30 saat sonra gözaltına alınan Mehmet Rüştü Başaran, bir günlük gözaltının ardından ev hapsiyle serbest kaldı.
Başaran'ın ev hapsini Yeniköy'deki Gazioğlu Yalısı'nda geçireceği öne sürüldü.
Aynı patronun 2017'de bir işçinin öldüğü LPG tankeri patlamasından aldığı 4 yıl 10 aylık ceza da yeniden gündemde.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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