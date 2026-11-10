Habaş Kimin, Patronu Kim? Mehmet Rüştü Başaran Kimdir?

Mehmet Rüştü Başaran, grubun kurucusu Hamdi Başaran'ın oğlu. Babasından devraldığı işleri büyüterek Habaş'ı bugünkü haline getirdi. Başaran, Habaş Grubu şirketleri, Başaran Holding ve Anadolubank'ta yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

Forbes Türkiye'nin 2025 'En Zengin 100 Türk' listesinde 950 milyon dolarlık servetiyle 35. sırada yer aldı. Forbes, Başaran'ı listenin en gizemli isimlerinden biri olarak tanımlıyor. Kamuoyu önüne pek çıkmayan iş insanı, Anadolubank'ın da en büyük hissedarı.