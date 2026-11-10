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Habaş Kimin, Patronu Kim? Mehmet Rüştü Başaran Kimdir?

Habaş Kimin, Patronu Kim? Mehmet Rüştü Başaran Kimdir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 12:16
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İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında 9 Kasım'da meydana gelen patlamanın ardından Habaş adı gündeme geldi. Pek çok kişi Habaş'ın kime ait olduğunu ve grubun patronu Mehmet Rüştü Başaran'ın kim olduğunu araştırmaya başladı.

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Habaş kimin?

Habaş kimin?

Habaş, Başaran ailesine ait bir sanayi grubu. Grubun temeli 1956'da Hamdi Başaran'ın İstanbul Topkapı'da kurduğu oksijen fabrikasıyla atıldı. Grup bugün Türkiye'nin en büyük sınai ve tıbbi gaz üreticileri arasında yer alıyor.

Habaş, zamanla demir çelik, enerji ve ağır sanayi gibi farklı alanlara da yayıldı. Grup, 1997'de Anadolubank'ı satın alarak bankacılık sektörüne de girdi.

Mehmet Rüştü Başaran kimdir?

Mehmet Rüştü Başaran kimdir?

Mehmet Rüştü Başaran, grubun kurucusu Hamdi Başaran'ın oğlu. Babasından devraldığı işleri büyüterek Habaş'ı bugünkü haline getirdi. Başaran, Habaş Grubu şirketleri, Başaran Holding ve Anadolubank'ta yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor.

Forbes Türkiye'nin 2025 'En Zengin 100 Türk' listesinde 950 milyon dolarlık servetiyle 35. sırada yer aldı. Forbes, Başaran'ı listenin en gizemli isimlerinden biri olarak tanımlıyor. Kamuoyu önüne pek çıkmayan iş insanı, Anadolubank'ın da en büyük hissedarı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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