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Türkiye 9'u 5 Geçe Tek Yürek Oldu! Yurdun Dört Bir Yanından Saygı Duruşu Görüntüleri

Türkiye 9'u 5 Geçe Tek Yürek Oldu! Yurdun Dört Bir Yanından Saygı Duruşu Görüntüleri

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 10:12
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. 🇹🇷

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve Türkiye'nin dört bir yanında hayat bir anda durdu. Yollardaki araçlar durdu, vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. O anlar sosyal medyada binlerce kişinin yüreğine dokundu.

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Sirenler çaldı, Türkiye tek yürek oldu

İstanbul'un göbeğinde saat 09.05'te hayat böyle durdu

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde araçlar durdu

İzmir'de hayat bir kez daha durdu

Sakarya'da saatler 09.05'i gösterdiğinde

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Osmaniye'de saygı duruşu

Antalya'daki COP31 zirvesinde de hayat durdu

Denizli'de bir vatandaş gözyaşlarını tutamadı

İzmir'de bir köpek, saygı duruşundaki vatandaşların yanında hareketsizce bekledi

"10 Kasım saat 09.05'te yine şu şekil olduk"

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Canlı yayındaki yayıncılar da saygı duruşuna geçti

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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