Türkiye 9'u 5 Geçe Tek Yürek Oldu! Yurdun Dört Bir Yanından Saygı Duruşu Görüntüleri
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. 🇹🇷
Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve Türkiye'nin dört bir yanında hayat bir anda durdu. Yollardaki araçlar durdu, vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. O anlar sosyal medyada binlerce kişinin yüreğine dokundu.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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