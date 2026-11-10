Türkiye 9'u 5 Geçe Tek Yürek Oldu! Yurdun Dört Bir Yanından Saygı Duruşu Görüntüleri

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. 🇹🇷

Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve Türkiye'nin dört bir yanında hayat bir anda durdu. Yollardaki araçlar durdu, vatandaşlar bulundukları yerde saygı duruşuna geçti. O anlar sosyal medyada binlerce kişinin yüreğine dokundu.