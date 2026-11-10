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Markaların 10 Kasım İçin Hazırladığı Filmler Gözlerinizi Yaşartacak

Markaların 10 Kasım İçin Hazırladığı Filmler Gözlerinizi Yaşartacak

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 09:31
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. 🇹🇷

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok marka 10 Kasım için duygu dolu filmler hazırladı. Bu markalar arasında her yıl filmlerini merakla beklediğimiz İş Bankası, Koç Holding, Şişecam ve Sabancı Holding gibi isimler yer alıyor.

Gelin, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan 10 Kasım filmlerine birlikte bakalım.

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Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz

Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz

Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet'in ve fikirlerinin değerini her geçen yıl bir kez daha anlıyoruz. Markalar da bu yıl 10 Kasım için hazırladıkları filmlerde Atatürk'e duyulan özlemi ve onun düşüncelerini yaşatma isteğini farklı hikayelerle anlattı.

Kimi film TRT arşivinden 09.05 anlarını bir araya getirdi, kimi havalimanındaki yolcuların Atatürk'e seslenmesine aracı oldu. Sosyal medyada paylaşılan filmler izleyenleri duygulandırdı.

Gelin, bu yılın en çok konuşulan 10 Kasım filmlerine bakalım...

İş Bankası: Seni bir an olsun unutmadık

Koç Holding'in "Yaşadıkça Yaşatırız" filmi

Sabancı Holding'in "10 Kasım Senede Bir Gün, Özlemimiz Her Gün" filmi

Şişecam'ın "Minnet, özlem ve saygıyla" filmi

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Garanti BBVA'nın "Hiç Ölmedin" filmi

Alperen Duymaz'ın rol aldığı Ray Sigorta filmi "Vasiyetin Vazifemizdir"

Filli Boya'nın "Her Şey Değişir, O'nun Yeri Değişmez" filmi

Konyalı Saat'in 09.05 anlarını bir araya getiren "Zaman Geçiyor, Zamanla Geçmiyor" filmi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular Atatürk'e seslendi

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NOW'ın "88 Yıldır Duruşumuz Hiç Değişmedi" filmi

Gürok Grup'un "Bir Dakikaya Neler Sığar?" filmi

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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