Markaların 10 Kasım İçin Hazırladığı Filmler Gözlerinizi Yaşartacak

Atatürk'ün bize bıraktığı Cumhuriyet'in ve fikirlerinin değerini her geçen yıl bir kez daha anlıyoruz. Markalar da bu yıl 10 Kasım için hazırladıkları filmlerde Atatürk'e duyulan özlemi ve onun düşüncelerini yaşatma isteğini farklı hikayelerle anlattı.

Kimi film TRT arşivinden 09.05 anlarını bir araya getirdi, kimi havalimanındaki yolcuların Atatürk'e seslenmesine aracı oldu. Sosyal medyada paylaşılan filmler izleyenleri duygulandırdı.

Gelin, bu yılın en çok konuşulan 10 Kasım filmlerine bakalım...