Markaların 10 Kasım İçin Hazırladığı Filmler Gözlerinizi Yaşartacak
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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 88. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. 🇹🇷
Her yıl olduğu gibi bu yıl da birçok marka 10 Kasım için duygu dolu filmler hazırladı. Bu markalar arasında her yıl filmlerini merakla beklediğimiz İş Bankası, Koç Holding, Şişecam ve Sabancı Holding gibi isimler yer alıyor.
Gelin, sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum alan 10 Kasım filmlerine birlikte bakalım.
Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz
İş Bankası: Seni bir an olsun unutmadık
Koç Holding'in "Yaşadıkça Yaşatırız" filmi
Sabancı Holding'in "10 Kasım Senede Bir Gün, Özlemimiz Her Gün" filmi
Alperen Duymaz'ın rol aldığı Ray Sigorta filmi "Vasiyetin Vazifemizdir"
Filli Boya'nın "Her Şey Değişir, O'nun Yeri Değişmez" filmi
Konyalı Saat'in 09.05 anlarını bir araya getiren "Zaman Geçiyor, Zamanla Geçmiyor" filmi
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcular Atatürk'e seslendi
NOW'ın "88 Yıldır Duruşumuz Hiç Değişmedi" filmi
Gürok Grup'un "Bir Dakikaya Neler Sığar?" filmi
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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