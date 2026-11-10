Atatürk’ün El Yazısıyla Yazdığı Vasiyetinde Mirasını Kimlere Bıraktı?

Eylül 1938'de doktorlar Atatürk'ün karnında biriken suyun alınmasına karar verdi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'ın anlattığına göre Atatürk bu işlemi önemli ve tehlikeli bir operasyon olarak gördü. Yıllardır konuştukları vasiyeti yazma zamanının geldiğine karar verdi.

Atatürk önce Soyak'tan mal varlığının bir listesini istedi. Listeyi ikiye ayırdı. Para, hisse senetleri ve Çankaya'daki köşk ile eşyalar vasiyete girecekti. Başka şehirlerde kendisine hediye edilen evleri ise Ankara'ya dönünce belediyelere ve kurumlara verecekti. Hastalığı ağırlaşınca Ankara'ya dönemedi. Soyak'ın hazırladığı taslağı kendi düzeltip vasiyetini el yazısıyla yazdı.

Atatürk, 6 Ekim 1938'de noter İsmail Kunter'i Dolmabahçe Sarayı'na çağırdı. Zarfı noterin eline verirken 'Bu benim vasiyetnamemdir. Size teslim ediyorum. Kanuni icabatını icra edersiniz' dedi. Vasiyet, ölümünden 18 gün sonra, 28 Kasım 1938'de Ankara Adliye Sarayı'nda kız kardeşi Makbule Hanım ile bakanların da bulunduğu bir törenle açıldı.