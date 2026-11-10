Atatürk’ün El Yazısıyla Yazdığı Vasiyetinde Mirasını Kimlere Bıraktı?
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Atatürk, hastalığının ilerlediği günlerde, 5 Eylül 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda vasiyetini kendi el yazısıyla yazdı. Bir yıl önce, 11 Haziran 1937'de çiftliklerini Hazine'ye bağışlamıştı. Vasiyetiyle de parasını, hisse senetlerini ve Çankaya'daki mallarını belli şartlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktı.
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'nde yayımlanan bir makale, vasiyetin nasıl hazırlandığını ve içinde neler yazdığını belgeleriyle anlatıyor.
Vasiyetini karnından su alınmadan önce yazdı
Gelirinin kalanını Tarih ve Dil kurumlarına bıraktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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