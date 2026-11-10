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Atatürk’ün El Yazısıyla Yazdığı Vasiyetinde Mirasını Kimlere Bıraktı?

Atatürk’ün El Yazısıyla Yazdığı Vasiyetinde Mirasını Kimlere Bıraktı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.11.2026 - 09:01
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Atatürk, hastalığının ilerlediği günlerde, 5 Eylül 1938'de Dolmabahçe Sarayı'nda vasiyetini kendi el yazısıyla yazdı. Bir yıl önce, 11 Haziran 1937'de çiftliklerini Hazine'ye bağışlamıştı. Vasiyetiyle de parasını, hisse senetlerini ve Çankaya'daki mallarını belli şartlarla Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktı.

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi'nde yayımlanan bir makale, vasiyetin nasıl hazırlandığını ve içinde neler yazdığını belgeleriyle anlatıyor.

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Vasiyetini karnından su alınmadan önce yazdı

Vasiyetini karnından su alınmadan önce yazdı

Eylül 1938'de doktorlar Atatürk'ün karnında biriken suyun alınmasına karar verdi. Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hasan Rıza Soyak'ın anlattığına göre Atatürk bu işlemi önemli ve tehlikeli bir operasyon olarak gördü. Yıllardır konuştukları vasiyeti yazma zamanının geldiğine karar verdi.

Atatürk önce Soyak'tan mal varlığının bir listesini istedi. Listeyi ikiye ayırdı. Para, hisse senetleri ve Çankaya'daki köşk ile eşyalar vasiyete girecekti. Başka şehirlerde kendisine hediye edilen evleri ise Ankara'ya dönünce belediyelere ve kurumlara verecekti. Hastalığı ağırlaşınca Ankara'ya dönemedi. Soyak'ın hazırladığı taslağı kendi düzeltip vasiyetini el yazısıyla yazdı.

Atatürk, 6 Ekim 1938'de noter İsmail Kunter'i Dolmabahçe Sarayı'na çağırdı. Zarfı noterin eline verirken 'Bu benim vasiyetnamemdir. Size teslim ediyorum. Kanuni icabatını icra edersiniz' dedi. Vasiyet, ölümünden 18 gün sonra, 28 Kasım 1938'de Ankara Adliye Sarayı'nda kız kardeşi Makbule Hanım ile bakanların da bulunduğu bir törenle açıldı.

Gelirinin kalanını Tarih ve Dil kurumlarına bıraktı

Gelirinin kalanını Tarih ve Dil kurumlarına bıraktı

Atatürk vasiyetine, sahip olduğu bütün nakit parayı, hisse senetlerini ve Çankaya'daki mallarını Cumhuriyet Halk Partisi'ne bıraktığını yazdı. Bu bırakışı şu şartlara bağladı:

  • Para ve hisse senetleri, o güne kadar olduğu gibi İş Bankası tarafından nemalandırılacaktı.

  • Gelirden, yaşadıkları sürece kız kardeşi Makbule'ye ayda 1.000, manevi kızlarından Afet'e 800, Sabiha Gökçen'e 600, Ülkü'ye 200 lira verilecekti. Rukiye ile Nebile'ye de o güne kadar aldıkları 100'er lira ödenmeye devam edecekti.

  • Sabiha Gökçen'e bir ev alınabilecek, ayrıca para verilecekti.

  • Makbule'nin Çankaya'da oturduğu ev, yaşadığı sürece onun kullanımında kalacaktı.

  • İsmet İnönü'nün çocuklarına yüksek öğrenimlerini tamamlamaları için gereken yardım yapılacaktı.

  • Her yıl gelirden kalan para, yarı yarıya Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu'na verilecekti.

Atatürk vasiyetini yazmadan yıllar önce de mal varlığının tamamını partiye bırakmak istemişti. Dönemin Medeni Kanunu karşısında bu mümkün değildi, çünkü kanun yasal mirasçılara korunmuş bir pay ayırıyordu. Bunun için 12 Haziran 1933'te Meclis'te özel bir kanun kabul edildi ve Atatürk'ün malları bu kuralın dışında tutuldu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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