Gittiği Her Yere Onu da Götürdü, Kaybettiğinde Çok Üzüldü: Atatürk’ün Can Dostu Foks’un Hikayesi

Cemal Granda'nın anlattığına göre Atatürk, Yalova'daki kaplıcalarda sabah gezisine çıktığı bir gün seyyar fotoğrafçı Hasan Efendi'nin ayağının dibinde yatan bir köpek yavrusu gördü. Köpeğin sahibine 'Çok güzel bir şey' dedi. Fotoğrafçı köpeği hediye etmek isteyince Atatürk yanındakilere adamın memnun edilmesini söyledi. Hasan Efendi'ye köpek için 50 lira ödendi. Granda, Foks'un cins bir köpek olmadığını, tüyleri çok güzel bir sokak köpeği olduğunu anlatıyor.

Foks yıllarca Çankaya Köşkü'nde yaşadı. Atatürk'ün yatak odasında, karyolasının ayak ucunda onun için diktirilmiş bir minderde yatardı. Atatürk sabaha karşı yatağına girene kadar uyumaz, onu beklerdi. Falih Rıfkı Atay'ın anlattığına göre bilardo oynanırken masanın üstüne çıkıp topları yere yuvarlardı, Atatürk de bu şımarıklığa gülerdi.

Foks, Atatürk'ü yurt gezilerinde de yalnız bırakmadı. 1925'te Silifke'ye, şapka devrimi için gittiği Kastamonu'ya ve Gaziantep'e onunla gitti. Kastamonu'da küçük bir kız, Atatürk'ün 'Beni mi çok seviyorsun, köpeğimi mi?' sorusuna 'Köpeğinizi, çünkü o sizi koruyor' diye cevap verdi. Atatürk bu cevaba çok güldü.