Gittiği Her Yere Onu da Götürdü, Kaybettiğinde Çok Üzüldü: Atatürk’ün Can Dostu Foks’un Hikayesi
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Atatürk hayvanları çok severdi. En çok atlarına düşkündü, atlardan sonra da köpekleri severdi. Milli Mücadele yıllarında Alber adında bir köpeği vardı. En çok sevdiği köpek ise yıllarca yanından ayrılmayan Foks oldu.
Doç. Dr. Selman Yaşar'ın 'Atatürk'te Hayvan Sevgisi' makalesi, Atatürk'ün uşağı Cemal Granda'nın ve Falih Rıfkı Atay'ın hatıralarından yola çıkarak Foks'un hikayesini anlatıyor.
Yalova'da bir fotoğrafçının yanında buldu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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