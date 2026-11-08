Evini Temizletmek İçin Robot Kiraladı: Robot 15 Dakikada Devrildi

Sensörler, kameralar ve motorlarla donatılan robotların yatak toplamaktan süpürge çekmeye, tezgah silmeye kadar pek çok ev işini yapabildiği söyleniyor. Ancak robotlar eve yalnız gelmedi. Robotlarla birlikte bir teknisyen geldi, bir kişi de robotları uzaktan kontrol etti.

Eve gelmelerinin üzerinden sadece 15 dakika geçtiğinde robotlardan biri küçük banyoyu temizlemeye çalışırken devrildi. Robotu bir görevli gelip taşımak zorunda kaldı. Akkarach, robotların ağır işlerin altından kalkamayacağını tahmin ettiği için temizliğin büyük kısmını arkadaşlarıyla önceden yapmıştı.