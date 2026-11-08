article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Evini Temizletmek İçin Robot Kiraladı: Robot 15 Dakikada Devrildi

Evini Temizletmek İçin Robot Kiraladı: Robot 15 Dakikada Devrildi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
08.11.2026 - 15:58
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Robotların ev temizliği işlerini elimizden alacağından endişe edenler şimdilik rahat olabilir. San Francisco'da yaşayan Linda Akkarach, evinde verdiği partinin ardından iki katlı evini temizletmek için bir girişimden iki insansı robot kiraladı. Saatlik 50 dolar ödediği robotların performansı ise beklentilerin çok altında kaldı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Robotlardan biri daha ilk 15 dakikada devrildi

Robotlardan biri daha ilk 15 dakikada devrildi

Sensörler, kameralar ve motorlarla donatılan robotların yatak toplamaktan süpürge çekmeye, tezgah silmeye kadar pek çok ev işini yapabildiği söyleniyor. Ancak robotlar eve yalnız gelmedi. Robotlarla birlikte bir teknisyen geldi, bir kişi de robotları uzaktan kontrol etti.

Eve gelmelerinin üzerinden sadece 15 dakika geçtiğinde robotlardan biri küçük banyoyu temizlemeye çalışırken devrildi. Robotu bir görevli gelip taşımak zorunda kaldı. Akkarach, robotların ağır işlerin altından kalkamayacağını tahmin ettiği için temizliğin büyük kısmını arkadaşlarıyla önceden yapmıştı.

"Beş yaşındaki bir çocuk bile daha iyi temizler"

"Beş yaşındaki bir çocuk bile daha iyi temizler"

Akkarach'a göre robotlar temizlik spreyi sıkmakta ve süpürge çekmekte fena değildi. Ancak lavaboyu temizlemesi istendiğinde robot sadece kenarlarını sildi, içine dokunmadı. Robotun yerdeki tahta bir çubuğu alıp çöp kutusunu açıp içine atabildiğini de anlatan Akkarach, bunu da kendi başına yapmadığını, uzaktan bir insanın kontrol ettiğini söyledi.

'Genel olarak çok kötü iş çıkarıyorlar. Beş yaşındaki bir çocuğun böyle temizlik yaptığını düşünün. Çocuk muhtemelen daha iyi iş çıkarır' diyen Akkarach, robotun bir saatte sadece iki masayı silebildiğini, süpürge çekebildiğini ve küçük bir alanı kötü bir şekilde paspaslayabildiğini anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın