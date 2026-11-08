Evini Temizletmek İçin Robot Kiraladı: Robot 15 Dakikada Devrildi
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Robotların ev temizliği işlerini elimizden alacağından endişe edenler şimdilik rahat olabilir. San Francisco'da yaşayan Linda Akkarach, evinde verdiği partinin ardından iki katlı evini temizletmek için bir girişimden iki insansı robot kiraladı. Saatlik 50 dolar ödediği robotların performansı ise beklentilerin çok altında kaldı.
Robotlardan biri daha ilk 15 dakikada devrildi
"Beş yaşındaki bir çocuk bile daha iyi temizler"
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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