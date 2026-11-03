Psikolojiye Göre Neden Biri Bizi Gözetliyor Gibi Hissederiz?

Sidney Üniversitesi'nin yürüttüğü ve 2013'te Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmada katılımcılara yüz görselleri gösterildi ve yüzlerin nereye baktığı soruldu. Araştırmacılar gözlerin yönünü görmeyi bilerek zorlaştırdı. Gözler belirsizleştikçe katılımcılar bakışları daha çok kendilerine yönelmiş olarak algıladı.

Aynı ekibin 2014'te Journal of Vision'da yayımladığı ikinci çalışma, bu eğilimin farklı bakış yönlerinde ve başın yana dönük olduğu durumlarda da sürdüğünü gösterdi. Baş yana dönükken etki daha da güçlüydü.