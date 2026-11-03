article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Psikolojiye Göre Neden Biri Bizi Gözetliyor Gibi Hissederiz?

Psikolojiye Göre Neden Biri Bizi Gözetliyor Gibi Hissederiz?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 15:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kalabalık bir ortamda birinin bize baktığını hissetmek çok yaygın. Araştırmalar, beynin emin olamadığı durumlarda başkalarının bakışını kendine yönelmiş gibi algıladığını gösteriyor. Bilim insanlarına göre bu eğilim, bizi olası tehlikelere karşı tetikte tutuyor olabilir.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Beyin emin olmadığında bakışların kendine yöneldiğini varsayıyor

Beyin emin olmadığında bakışların kendine yöneldiğini varsayıyor

Sidney Üniversitesi'nin yürüttüğü ve 2013'te Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmada katılımcılara yüz görselleri gösterildi ve yüzlerin nereye baktığı soruldu. Araştırmacılar gözlerin yönünü görmeyi bilerek zorlaştırdı. Gözler belirsizleştikçe katılımcılar bakışları daha çok kendilerine yönelmiş olarak algıladı.

Aynı ekibin 2014'te Journal of Vision'da yayımladığı ikinci çalışma, bu eğilimin farklı bakış yönlerinde ve başın yana dönük olduğu durumlarda da sürdüğünü gösterdi. Baş yana dönükken etki daha da güçlüydü.

Doğrudan bakışı kaçırmamak daha güvenli bir strateji olabilir

Doğrudan bakışı kaçırmamak daha güvenli bir strateji olabilir

Araştırmayı yürüten Profesör Colin Clifford'a göre doğrudan bakış baskınlık ya da tehdit işareti olabiliyor. Clifford, 'Bir şeyi tehdit olarak algılıyorsanız onu kaçırmak istemezsiniz. Karşınızdakinin size baktığını varsaymak daha güvenli bir strateji olabilir' diyor. Doğrudan bakış, birinin iletişim kurmak istediğini de gösterebiliyor.

Bebeklerin doğrudan bakışı tercih etmesi, bu eğilimin doğuştan olabileceğine işaret ediyor ama araştırmacılar bunun kesinleşmediğini vurguluyor. Otizmi olan kişiler birinin kendilerine bakıp bakmadığını ayırt etmekte daha çok zorlanırken, sosyal kaygısı olanlar başkalarının kendilerine baktığını düşünmeye daha yatkın.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın