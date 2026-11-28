Bu listedeki 13 çizgi filmden yalnız Cedric ekrana ilk kez 2000'lerde çıktı, en eskisi Temel Reis ise 1933'ten kalma. 2000'lerde ekranda Tom ve Jerry'yi de Pokémon'u da görüyorduk, oysa ikisinin ilk gösterimi arasında 57 yıl var. Listeyi, bizim izlediğimiz uyarlamaların ilk gösterim yılına göre sıraladık.