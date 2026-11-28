2000'lerde İzlediğimiz 13 Çizgi Film Aslında Kaç Yaşında? En Eskisi Ekrana 1933'te Çıktı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bu listedeki 13 çizgi filmden yalnız Cedric ekrana ilk kez 2000'lerde çıktı, en eskisi Temel Reis ise 1933'ten kalma. 2000'lerde ekranda Tom ve Jerry'yi de Pokémon'u da görüyorduk, oysa ikisinin ilk gösterimi arasında 57 yıl var. Listeyi, bizim izlediğimiz uyarlamaların ilk gösterim yılına göre sıraladık.
1. Temel Reis Ispanağı Asıl Çizgi Filmlerde Sevdi
2. Tom'un İlk Adı Jasper'dı
3. Casper Önce Bir Çocuk Kitabı İçin Tasarlandı
4. Taş Devri, Akşam Kuşağına Çıkan İlk Çizgi Diziydi
5. Jetgiller'in İlk Sezonu 24 Bölümde Kaldı
6. Ayı Winnie'nin Kahramanları Gerçek Oyuncaklardı
7. Scooby-Doo, Şiddet Şikâyetlerine Cevap Olarak Doğdu
8. Şirinler Önce Başka Bir Çizgi Romanın Konuğuydu
9. Ninja Kaplumbağalar Adlarını Rönesans Sanatçılarından Aldı
10. Pokémon Yüzünden ATV'ye Bir Gün Karartma Cezası Verildi
11. Johnny Bravo Bir Elvis Taklitçisinden Çıktı
12. Powerpuff Girls'ün Süper Gücü Bir Kazadan Geldi
13. Cedric, Listenin 2000'lerde Doğan Tek Dizisi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Kaleme alma ve yenilikleri keşfetme tutkumu buraya yansıtıyorum. Yaşam, günlük hayata dair püf noktaları burada kaleme alıyorum
Tüm içerikleri
Yorum Yazın