Leonardo DiCaprio, The Revenant'ta jöleden yapılmış sahte karaciğeri bir kenara bırakıp gerçek, çiğ bizon karaciğerini ısırdı. Listedeki 12 oyuncunun her biri rolü için benzer bir sınırı zorladı, Daniel Day-Lewis ile Jared Leto bunu ikişer kez yaptı. Anlattıklarımız oyuncuların kendi röportajlarına ya da set arkadaşlarının tanıklığına dayanıyor.