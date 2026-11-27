Çiğ Bizon Karaciğerinden 28 Kilo Vermeye: Rolü Uğruna Sınırı Aşan 12 Oyuncudan 14 Hikâye
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Leonardo DiCaprio, The Revenant'ta jöleden yapılmış sahte karaciğeri bir kenara bırakıp gerçek, çiğ bizon karaciğerini ısırdı. Listedeki 12 oyuncunun her biri rolü için benzer bir sınırı zorladı, Daniel Day-Lewis ile Jared Leto bunu ikişer kez yaptı. Anlattıklarımız oyuncuların kendi röportajlarına ya da set arkadaşlarının tanıklığına dayanıyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
1. Daniel Day-Lewis, Sol Ayağım'ın çekimleri boyunca tekerlekli sandalyeden kalkmadı.
2. Christian Bale, The Machinist için yaklaşık 28 kilo verdi.
3. Jamie Foxx, Ray'de günde 12-14 saat göz kapakları yapıştırılmış halde çalıştı.
4. Leonardo DiCaprio, The Revenant'ta çiğ bizon karaciğeri yedi, hayvan leşlerinin içinde uyuduğunu da anlattı.
5. Tom Hanks, Cast Away için yaklaşık 25 kilo verdi.
6. Jared Leto, Morbius'ta kamera kapalıyken de koltuk değneğiyle dolaştı.
7. Jared Leto, Suicide Squad'da Joker'e bürünürken set arkadaşlarına tuhaf hediyeler gönderdi.
8. Ashton Kutcher, Steve Jobs'u oynamaya hazırlanırken meyve diyeti yüzünden hastaneye kaldırıldı.
9. Gary Oldman, Darkest Hour'da Churchill'in purosu yüzünden nikotin zehirlenmesi yaşadı.
10. Matthew McConaughey, Dallas Buyers Club için 85 kilodan 61 kiloya indi.
11. Halle Berry, ilk büyük rolü Jungle Fever için günlerce yıkanmadı.
12. Jamie Dornan, The Fall'daki seri katil rolüne hazırlanırken bir kadını birkaç sokak boyunca takip etti.
13. Robert De Niro, Cape Fear'daki Max Cady için dişlerini değiştirtti.
14. Daniel Day-Lewis, Gangs of New York'ta döneme uymadığı için kalın palto giymedi ve zatürreye yakalandı.
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