İncelenen heykellerde kalın kaşlar, yukarı kıvrık bıyıklar, sakallar ve çekik gözler dikkat çekiyor. Figürlerde kaftanlar, kürk mantolar, başlıklar ve tokalı kemerler de işlenmiş. Kılıç, hançer, bileme taşı, küçük çanta ve pipo gibi eşyalar ile ellerde tutulan kaplar, bilim insanlarına dönemin giyim kuşamını ve maddi kültürünü inceleme imkanı veriyor.

Heykellerin bir kısmı tam boy, bir kısmı büst, bir kısmı ise yalnızca yüzden oluşuyor. Aynı kompleks içinde hem ustalıkla işlenmiş hem de çok basit örneklerin bulunması, yapımda profesyonel taş ustalarının yanı sıra sıradan insanların da yer aldığına işaret ediyor.

Fotoğraf: Rusya Bilimler Akademisi