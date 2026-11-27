Eski Türklere Ait Gizemli Anıtlar Bulundu: Taş Heykeller Bir Hikayeyi Anlatıyor
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Rus arkeologlar Tuva'nın farklı bölgelerinde yedi heykelin bulunduğu yeni anma alanlarını tespit etti.
Heykeller, eski Türklerin yüz hatlarını, kıyafetlerini ve günlük eşyalarını ayrıntılı biçimde yansıtıyor.
Kompleksler, ölenlerin anıldığı ve onlar adına yemek verildiği ritüel alanları olarak değerlendiriliyor.
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