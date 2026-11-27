Adana'da geçmişte fazla tercih edilmeyen sakatat ürünlerinden biri olan ciğerle yapılan kebap, son yıllarda düzenlenen fuar, festival ve karnavallarla birlikte kentin gastronomi kültürünün önemli parçalarından biri haline geldi. Özellikle Adana Lezzet Festivali ve Portakal Çiçeği Karnavalı gibi organizasyonların ardından kent dışından gelen ziyaretçiler de ciğere ilgi göstermeye başladı.

Ciğerin sabah kahvaltılarında tüketilmesiyle birlikte günün erken saatlerinde sofralar dolmaya başladı. Talebin büyümesi fiyat etiketlerine de yansıdı ve bir dönem satılmakta zorlanılan ürün kasaplarda aranır oldu.