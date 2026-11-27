Adana'da Eskiden Satılmayıp Dökülen Ciğer Artık Kasaplarda Zor Bulunuyor
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Adana'da geçmişte pek rağbet görmeyen ciğer, kentin mutfak kültürünün en çok aranan lezzetlerinden birine dönüştü. Sabahın erken saatlerinde kurulan sofralara başka şehirlerden gelenler de katılınca tezgahlardaki ürün talebe yetişemez oldu. Fiyatın ulaştığı seviye kasapları da lokanta işletmecilerini de zorluyor.
Festivaller ciğeri kahvaltı sofrasına taşıdı.
Ciğerin fiyatı eti solladı.
"Uçakla sırf ciğer yemeye gelenler var."
"Resmen karaborsa."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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