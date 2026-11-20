Ankara'nın Çubuk İlçesinde Özel Eğitimli Köpeklerle Toplanan Trüf Mantarının Kilosu 70 Bin Lirayı Buluyor
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde toprak altında yetişen trüf mantarı, özel eğitim verilen köpeklerin yardımıyla hasat ediliyor. Türkiye'nin farklı bölgelerinde 6 yıldır trüf avcılığı yapan Gökhan Akar, mantarın yılın 12 ayı toplanabildiğini belirtiyor. Perakende fiyatı kilogram başına 70 bin lira civarında olan mantarın yüzde 90'ı yurt dışına gidiyor.
Trüf toprağın altında yetişiyor.
Mantarı köpekler koklayarak buluyor.
Meşe dipleri trüf için önde geliyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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