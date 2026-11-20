Trüf mantarının 12 türü var ve bunlardan yalnızca 4'ü ticari değer taşıyor. Güneş görmeyen toprağın altında büyümesine rağmen tüketilebilen besinler arasında en yüksek D vitamini içeren yiyeceklerden biri olduğunu söyleyen Gökhan Akar, Türkiye'yi trüf konusunda bilinmeyen bir cennet olarak tanımlıyor. Mantar, ağaçla birlikte büyüyen bir tür olduğu için avcılar doğru zamanda, doğru yere bakmak zorunda.