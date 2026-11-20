Avrupa’nın Saraylarına Ankara’dan Ne Gidiyordu? Unutulan Sof Kumaşının Hikâyesi
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Bir şehrin dünya ile ilişkisini bazen bir saray, bazen bir liman, bazen de küçücük bir iplik anlatır.
Bugün Ankara denince aklımıza Cumhuriyet’in başkenti, meydanlar ve devlet binaları geliyor. Oysa yüzyıllar önce bu şehrin Avrupa’ya uzanan bambaşka bir hikâyesi vardı. Üstelik hikâyenin kahramanı bir hükümdar değil, beyaz tüylü bir keçiydi.
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