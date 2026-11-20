Dergiye yazanların çoğu ona yanıldığını söyledi, aralarında doktoralı yaklaşık bin kişi bile vardı. Oysa sunucunun her seferinde keçili bir kapı açtığı standart kurguda değiştirmek gerçekten kazandırıyor. Bilgisayar denemeleri de bunu doğruluyor. Ünlü matematikçi Paul Erdős'ün bile ancak bir bilgisayar simülasyonunu gördükten sonra ikna olduğu anlatılır. Marilyn 1987'de Jarvik-7 yapay kalbinin tasarımcılarından Robert Jarvik ile evlendi, Jarvik 2025'te hayatını kaybetti.