10 Yaşında Zeka Yaşı 22 Çıkan 'Dünyanın En Zeki Kadını' Marilyn Vos Savant'ın Hikâyesi
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Bir insanın zekâsı tek bir sayıya sığar mı? 🤔 Marilyn vos Savant'ın adı yıllardır 'dünyanın en zeki kadını' diye anılıyor, peşinden de hep aynı sayı geliyor: 228. Peki bu sayı nereden çıktı, neden tartışılıyor ve bir dergi köşesindeki tek bir cevap neden binlerce kişiyi ayağa kaldırdı? Buyurun, beraber bakalım! 👇
1. Hikâye 1946'da St. Louis'de başlıyor!
2. 228 sayısı 10 yaşında girdiği bir testten çıktı.
3. Guinness onu "En Yüksek IQ" başlığıyla listeledi, sonra kategoriyi kaldırdı!
4. Üstelik 228 sayısı uzmanlar arasında hâlâ tartışmalı.
5. Asıl fırtınayı ise bir keçi ile bir araba kopardı! 🚗🐐
6. Yaklaşık 10 bin mektup geldi, ama haklı olan Marilyn'di.
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