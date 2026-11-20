Batı Bahçe'de altı ayrı mekan ve bunlara bağlı dokuz tünel belirlendi. Mekan-1, 2 ve 3'ün atriumlu avlusu olan bir yapının bodrum katları olduğu düşünülüyor. Mekan-4 atriumun güneyinde yer alıyor ve bir ara duvarla ayrılıyor. Mekan-5, Mekan-2'nin kuzeye devamı niteliğinde ve şu ana kadar 4,5 metrelik kısmı açığa çıkarıldı. Soğukçeşme Sokağı'na doğru uzanan Mekan-6'da ise yaklaşık 4x4 metrelik bir alan tespit edildi. Koridor biçimindeki mekanların genişliği 4 ile 4,8 metre arasında değişiyor.

56 metre uzunluğundaki Mekan-2'de yapısal hasarları gidermek için 18 metrelik bölümde, özgün malzemeyle uyumlu malzeme kullanılarak tonoz tamamlama yapıldı. Mekan-2 ve 3'ün sonradan örülen taş duvarlarla bölündüğü anlaşılıyor. Mekan-3'te dolgu boşaltma ve eleme işlemleri ile duvar ve tonoz onarımları sürüyor.

Dokuz tünelin yedisinde dolgu boşaltıldı, Tünel-2 ile Tünel-8 ise yalnızca belgelendi. Böylece toplam 420 metrelik tünel hattı temizlenmiş oldu. En uzun hat olan 180 metrelik Tünel-4, Fatih Medresesi'nin önünden başlayıp cepheye paralel şekilde yüzde 3'e yakın eğimle ziyaretçi girişine doğru ilerliyor. Tünelin Roma Caddesi ile bağlantılı olabileceği belirtiliyor. Tünel-4 ve Tünel-5'te 10'ar metrelik tonoz onarımı yapıldı. Tünel-4'ün 50 metrelik bölümü paslanmaz çelikle güçlendirildi, aynı çalışma Tünel-5'in 90 metrelik kısmında devam ediyor.