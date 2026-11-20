Ayasofya’nın Gizli Tünellerinde Şaşırtan Keşif: Ziyarete Açılacak
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı restorasyon çalışmalarının sürdüğü Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yer altı tünellerine indi. Ersoy, Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinden bugüne kadar 3 bin tona yakın dolgu çıkarıldığını, toplam 420 metrelik tünel hattının temizlendiğini açıkladı. Bakan, uygun bölümlerin planlanan bir teşhir projesiyle ziyaretçilere açılmasının hedeflendiğini söyledi.
Yer altındaki çalışmalar Aralık 2024'te başladı, 3 bin tona yakın dolgu çıkarıldı.
Batı Bahçe'de 6 mekan ve 9 tünel tespit edildi, en uzun tünel 180 metre.
Tüneller ziyaretçilere açılacak mı? Bakan Ersoy hedefi açıkladı.
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