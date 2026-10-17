Ayasofya'nın Altındaki Gizli Tünellerin Bir Sırrı Daha Çözüldü: Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı
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Ayasofya'nın altındaki tünellerde yürütülen çalışmalar yeni bulgular ortaya çıkarıyor. Ayasofya Bilim Kurulu'ndan Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, İstanbul Sohbetleri programında tünellerin yapılış amacını ve son kazı çalışmalarını anlattı.
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Kaynak: AA
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Yaklaşık 1600 yıl önce inşa edilen tünellerin yağmur suyunu tahliye etmek ve şehre su dağıtmak için yapıldığı belirtiliyor.
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Şubat 2025'ten bu yana yaklaşık 3 bin ton çamur ve moloz çıkarılırken Roma Caddesi'nin 170 metrelik kısmı temizlendi.
Mevcut yapının altında daha eski katmanlara ulaşıldı ve kuzeydoğudaki hipoje alanında Ayasofya'dan daha eski bir bölüm tespit edildi.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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