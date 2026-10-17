Ayasofya'nın Altındaki Gizli Tünellerin Bir Sırrı Daha Çözüldü: Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı

Mevcut yapının yaklaşık 2,30 metre altında ilk yapıya ait katman bulunuyor. İlk yapının 5. yüzyılda çıkan yangın sonucu yok olduğu, ikinci yapının ise Nika Ayaklanması sırasında yakılıp yıkıldığı belirtiliyor.

Kuzeydoğu cephedeki dört odalı hipoje, yani yer altı mezar alanında ise çamurlu tabanın 1,5 metre daha altına inildi. Diker, bu bölümün Ayasofya'dan daha eski bir döneme ait olduğunu ifade etti.