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Ayasofya'nın Altındaki Gizli Tünellerin Bir Sırrı Daha Çözüldü: Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı

Ayasofya'nın Altındaki Gizli Tünellerin Bir Sırrı Daha Çözüldü: Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
17.10.2026 - 17:55
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Ayasofya'nın altındaki tünellerde yürütülen çalışmalar yeni bulgular ortaya çıkarıyor. Ayasofya Bilim Kurulu'ndan Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, İstanbul Sohbetleri programında tünellerin yapılış amacını ve son kazı çalışmalarını anlattı.

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Kaynak: AA

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Yaklaşık 1600 yıl önce inşa edilen tünellerin yağmur suyunu tahliye etmek ve şehre su dağıtmak için yapıldığı belirtiliyor.

Yaklaşık 1600 yıl önce inşa edilen tünellerin yağmur suyunu tahliye etmek ve şehre su dağıtmak için yapıldığı belirtiliyor.

Diker'e göre tüneller yaklaşık 1600 yıl önce yağmur sularını tahliye etmek, sel riskini önlemek, şehre su dağıtmak ve güvenli bir alan sağlamak amacıyla inşa edildi. Açıklamalar, Türkiye İş Bankası Resim Heykel Müzesi'ndeki BlackBox alanında düzenlenen İstanbul Sohbetleri programında yapıldı.

Diker, bölgedeki arkeolojik çalışmaların yaklaşık 90 yıl önce Atatürk döneminde başladığını da hatırlattı. Bugün sürdürülen çalışmalar, bu uzun soluklu sürecin devamı niteliğinde.

Şubat 2025'ten bu yana yaklaşık 3 bin ton çamur ve moloz çıkarılırken Roma Caddesi'nin 170 metrelik kısmı temizlendi.

Şubat 2025'ten bu yana yaklaşık 3 bin ton çamur ve moloz çıkarılırken Roma Caddesi'nin 170 metrelik kısmı temizlendi.

Diker, 2025 Şubat ayından bu yana yaklaşık 3 bin ton çamur ve molozun çıkarıldığını söyledi. Sarayburnu'ndan Küçük Ayasofya'ya uzanan Roma Caddesi'nin 170 metrelik bölümü de temizlenmiş durumda.

Mevcut yapının altında daha eski katmanlara ulaşıldı ve kuzeydoğudaki hipoje alanında Ayasofya'dan daha eski bir bölüm tespit edildi.

Mevcut yapının altında daha eski katmanlara ulaşıldı ve kuzeydoğudaki hipoje alanında Ayasofya'dan daha eski bir bölüm tespit edildi.

Mevcut yapının yaklaşık 2,30 metre altında ilk yapıya ait katman bulunuyor. İlk yapının 5. yüzyılda çıkan yangın sonucu yok olduğu, ikinci yapının ise Nika Ayaklanması sırasında yakılıp yıkıldığı belirtiliyor.

Kuzeydoğu cephedeki dört odalı hipoje, yani yer altı mezar alanında ise çamurlu tabanın 1,5 metre daha altına inildi. Diker, bu bölümün Ayasofya'dan daha eski bir döneme ait olduğunu ifade etti.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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