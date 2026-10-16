13 Yıldır Beklenen Tünel İçin Tarih Verildi: İki Şehri Birbirine Bağlayacak
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Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı süren Geminbeli Tüneli'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak tünelin kasım ayı içerisinde trafiğe açılması hedefleniyor. 2013 yılında başlayan inşaat, yaklaşık 13 yıldır bölge halkının gündeminde yer alıyor.
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Kaynak: DHA
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2010 rakımlı kıvrımlı yolu nedeniyle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan Geminbeli Geçidi'ne tünel yapılıyor.
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Yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki projede mekanik üst yapı imalatlarına geçildi, tünelin kasımda trafiğe açılması hedefleniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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