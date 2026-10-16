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13 Yıldır Beklenen Tünel İçin Tarih Verildi: İki Şehri Birbirine Bağlayacak

13 Yıldır Beklenen Tünel İçin Tarih Verildi: İki Şehri Birbirine Bağlayacak

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 14:11
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Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçeleri arasında yapımı süren Geminbeli Tüneli'nde çalışmalar son aşamaya geldi. Karadeniz ile İç Anadolu bölgelerini birbirine bağlayacak tünelin kasım ayı içerisinde trafiğe açılması hedefleniyor. 2013 yılında başlayan inşaat, yaklaşık 13 yıldır bölge halkının gündeminde yer alıyor.

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Kaynak: DHA

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2010 rakımlı kıvrımlı yolu nedeniyle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan Geminbeli Geçidi'ne tünel yapılıyor.

2010 rakımlı kıvrımlı yolu nedeniyle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan Geminbeli Geçidi'ne tünel yapılıyor.

Karadeniz ile Akdeniz bölgeleri arasındaki güzergahın önemli projelerinden biri olan Geminbeli Tüneli'nde çalışmalar 2013 yılında başladı. 2010 rakımlı, kıvrımlı yolu ile özellikle kış aylarında sürücülere zor anlar yaşatan Geminbeli Geçidi'nde ulaşımın tünel sayesinde büyük ölçüde rahatlaması bekleniyor.

Yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki projede mekanik üst yapı imalatlarına geçildi, tünelin kasımda trafiğe açılması hedefleniyor.

Yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki projede mekanik üst yapı imalatlarına geçildi, tünelin kasımda trafiğe açılması hedefleniyor.

Bağlantı yollarıyla birlikte toplamda yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki tünelin 4 bin 280 metresi çift tüp tünelden oluşuyor. Tünel çalışmalarında sona gelinirken mekanik üst yapı imalatlarına başlandı.

Karayolları 16'ncı Bölge Müdürü Yusuf Yaşar Öcal, tünel çalışmalarının son durumunu değerlendirirken il için en önemli projenin Geminbeli Tüneli olduğunu belirtti. Öcal, 'Tünelimizi kasım ayı içerisinde tamamlayıp trafiğe kazandırmayı hedefliyoruz' ifadelerini kullandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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