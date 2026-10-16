Aşırı Yağışla Birlikte Sular Altında Kalan Köye Balıkçılar Akın Etti
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Hatay'da geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Reyhanlı Barajı, bu yıl etkili olan aşırı yağışlarla yeniden doldu. Su seviyesinin yükselmesiyle bölgenin bir zamanlar barındırdığı iki köy yeniden sular altında kalırken, balık tutmak ve piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktasına dönüştü.
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Kaynak: IHA
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Temeli 2010'da atılan Reyhanlı Barajı, uzun yıllar dolmadıktan sonra 2026'daki yoğun yağışlarla birlikte yeniden doldu.
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Su seviyesinin yükselmesiyle Karakaya ve Acer köyleri ile birçok tarım arazisi yeniden sular altında kaldı.
Geçen yıl bir damla suyun olmadığı mera alanı, bugün olta balıkçıları ve piknik yapmak isteyen ailelerle doluyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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