Aşırı Yağışla Birlikte Sular Altında Kalan Köye Balıkçılar Akın Etti

Baraj sınırları içinde kalan Karakaya ve Acer köyü sakinleri, yıllarca yaşadıkları yuvalarından ayrılmak zorunda kalmış, tahliye edilen evlerin karşılığını alan vatandaşlar Mehmetbeyli Mahallesi'ne yerleşmişti. Yükselen sular iki köyü de içine alarak Mehmetbeyli'ye kadar dayandı.

Aylar geçmesine rağmen sular kısmen çekilse de iki köy su altında kalmaya devam ediyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle görünür hale gelen evler ve tarım arazileri ise yeniden gölün altında. Bölge sakinleri, üç katlı bir evin ve elektrik direklerinin de suyun içinde kaldığını anlatıyor.