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Aşırı Yağışla Birlikte Sular Altında Kalan Köye Balıkçılar Akın Etti

Aşırı Yağışla Birlikte Sular Altında Kalan Köye Balıkçılar Akın Etti

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 12:35
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Hatay'da geçen yıl kuraklık nedeniyle su seviyesi düşen Reyhanlı Barajı, bu yıl etkili olan aşırı yağışlarla yeniden doldu. Su seviyesinin yükselmesiyle bölgenin bir zamanlar barındırdığı iki köy yeniden sular altında kalırken, balık tutmak ve piknik yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktasına dönüştü.

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Kaynak: IHA

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Temeli 2010'da atılan Reyhanlı Barajı, uzun yıllar dolmadıktan sonra 2026'daki yoğun yağışlarla birlikte yeniden doldu.

Temeli 2010'da atılan Reyhanlı Barajı, uzun yıllar dolmadıktan sonra 2026'daki yoğun yağışlarla birlikte yeniden doldu.

Reyhanlı ve Kumlu ilçelerinde yer alan Reyhanlı Barajı'nın temeli 2010'da atıldı, çalışmalar 2019'da tamamlandı ve baraj 3 Ekim 2020'de açıldı. Amik Ovası'ndaki bereketli arazilerin sulanması ve taşkınların önlenmesi amacıyla inşa edilen baraj, uzun yıllar dolmadı.

2026'da etkili olan aşırı yağışlar ise tabloyu değiştirdi. Baraj, Tahtaköprü Barajı ile Afrin Çayı'ndan gelen sularla doldu.

Su seviyesinin yükselmesiyle Karakaya ve Acer köyleri ile birçok tarım arazisi yeniden sular altında kaldı.

Su seviyesinin yükselmesiyle Karakaya ve Acer köyleri ile birçok tarım arazisi yeniden sular altında kaldı.

Baraj sınırları içinde kalan Karakaya ve Acer köyü sakinleri, yıllarca yaşadıkları yuvalarından ayrılmak zorunda kalmış, tahliye edilen evlerin karşılığını alan vatandaşlar Mehmetbeyli Mahallesi'ne yerleşmişti. Yükselen sular iki köyü de içine alarak Mehmetbeyli'ye kadar dayandı.

Aylar geçmesine rağmen sular kısmen çekilse de iki köy su altında kalmaya devam ediyor. Geçen yıl kuraklık nedeniyle görünür hale gelen evler ve tarım arazileri ise yeniden gölün altında. Bölge sakinleri, üç katlı bir evin ve elektrik direklerinin de suyun içinde kaldığını anlatıyor.

Geçen yıl bir damla suyun olmadığı mera alanı, bugün olta balıkçıları ve piknik yapmak isteyen ailelerle doluyor.

Geçen yıl bir damla suyun olmadığı mera alanı, bugün olta balıkçıları ve piknik yapmak isteyen ailelerle doluyor.

Geçen yıl kurak olan mera alanı, baraj sularının dolmasıyla balıkçıların ve vatandaşların yeni buluşma noktası oldu. Reyhanlı, Kırıkhan ve çevre köylerden gelenler, özellikle akşamları ve hafta sonları bölgeyi dolduruyor.

Balık tutmaya gelenlerden Hasan İşler, 'Bu sene çok bereketli oldu' diyerek geçen yıl bu aylarda bölgenin tamamen kuru olduğunu söyledi. Mustafa Özbek ise 'Reyhanlı'ya adeta bir deniz geldi' ifadesini kullandı ve ailelere çocuklarını suya sokmama çağrısında bulundu.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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