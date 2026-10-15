Tek Bir Kunduz 1600 Evi Karanlıkta Bıraktı: Tüm Kabloları Kemirmiş

Elektrokrajina, altı kablonun değiştirilmesi için ağır iş makinelerinin gerektiğini, bunun onarımı ve normal elektrik dağıtımının yeniden sağlanmasını geciktirdiğini açıkladı. Şirket, kullanıcılardan sabır ve anlayış göstermelerini istedi. İlk açıklamalarda elektriğin ne zaman tamamen geri geleceğine dair kesin bir tarih verilmedi.

Klix'te yer alan haberde kunduzun fotoğrafı da kullanıldı. Görselin altında hayvanın 'iş başında yakalandığı' belirtiliyor ve fotoğrafın Elektrokrajina'ya ait olduğu kaydediliyor.