Tek Bir Kunduz 1600 Evi Karanlıkta Bıraktı: Tüm Kabloları Kemirmiş
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Bosna Hersek'in kuzeyinde, Prnjavor ve Stanari bölgelerinde yaşanan elektrik kesintisinin nedeni bir kunduz çıktı. Elektrik dağıtım şirketi Elektrokrajina'ya göre hayvan, otoyolun altından geçen hattaki altı yeraltı kablosunu kemirip kopardı. Kesintiden yaklaşık 1.600 kullanıcı etkilendi.
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Kaynak: Klix.ba
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Elektrokrajina'ya göre Štrpci hattındaki arızanın nedeni, altı yeraltı kablosunu kemiren bir kunduz oldu.
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Kesinti, Prnjavor'un Štrpci yerleşiminden Stanari'nin Brestovo ve Mitrovići köylerine kadar uzandı.
Kablolar otoyolun altında olduğu için onarım zorlaşıyor ve elektriğin ne zaman geleceği belli değil.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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