article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tek Bir Kunduz 1600 Evi Karanlıkta Bıraktı: Tüm Kabloları Kemirmiş

Tek Bir Kunduz 1600 Evi Karanlıkta Bıraktı: Tüm Kabloları Kemirmiş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 23:03
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Bosna Hersek'in kuzeyinde, Prnjavor ve Stanari bölgelerinde yaşanan elektrik kesintisinin nedeni bir kunduz çıktı. Elektrik dağıtım şirketi Elektrokrajina'ya göre hayvan, otoyolun altından geçen hattaki altı yeraltı kablosunu kemirip kopardı. Kesintiden yaklaşık 1.600 kullanıcı etkilendi.

Detaylar 👇

Kaynak: Klix.ba

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Elektrokrajina'ya göre Štrpci hattındaki arızanın nedeni, altı yeraltı kablosunu kemiren bir kunduz oldu.

Elektrokrajina'ya göre Štrpci hattındaki arızanın nedeni, altı yeraltı kablosunu kemiren bir kunduz oldu.

Elektrokrajina'nın açıklamasına göre arıza, 11 Ekim Pazar günü saat 21.30 sularında orta gerilim hattında meydana geldi. Şirket, arızaya büyük bir kemirgen olan kunduzun neden olduğunu, hayvanın hattın yeraltı bölümündeki altı kablonun tamamını kemirip kopardığını bildirdi. Hat, Banja Luka-Doboj otoyolunun altından geçiyor.

Kesinti, Prnjavor'un Štrpci yerleşiminden Stanari'nin Brestovo ve Mitrovići köylerine kadar uzandı.

Kesinti, Prnjavor'un Štrpci yerleşiminden Stanari'nin Brestovo ve Mitrovići köylerine kadar uzandı.

Arıza nedeniyle Prnjavor'un Štrpci yerleşimi ile Stanari belediyesine bağlı Brestovo ve Mitrovići köylerindeki yaklaşık 1.600 kullanıcı elektriksiz kaldı. Bazı haberlerde sayı '1.600'den fazla' olarak geçiyor. Elektrokrajina, Prnjavor'daki ekiplerin 'karmaşık arıza' olarak tanımladığı kesintiyi gidermeye çalıştığını belirtti.

Kablolar otoyolun altında olduğu için onarım zorlaşıyor ve elektriğin ne zaman geleceği belli değil.

Kablolar otoyolun altında olduğu için onarım zorlaşıyor ve elektriğin ne zaman geleceği belli değil.

Elektrokrajina, altı kablonun değiştirilmesi için ağır iş makinelerinin gerektiğini, bunun onarımı ve normal elektrik dağıtımının yeniden sağlanmasını geciktirdiğini açıkladı. Şirket, kullanıcılardan sabır ve anlayış göstermelerini istedi. İlk açıklamalarda elektriğin ne zaman tamamen geri geleceğine dair kesin bir tarih verilmedi.

Klix'te yer alan haberde kunduzun fotoğrafı da kullanıldı. Görselin altında hayvanın 'iş başında yakalandığı' belirtiliyor ve fotoğrafın Elektrokrajina'ya ait olduğu kaydediliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın