Raheem Sterling'in Gülme Gazlı Lamborghini Sürüşüne İngiliz Mahkemesinden Karar Çıktı
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İngiliz futbolunun tanınmış isimlerinden Raheem Sterling, mayıs ayında yaptığı trafik kazasının ardından hâkim karşısına çıktı. Yıldız futbolcu, Lamborghini marka otomobiliyle sabah trafiğinde tehlikeli biçimde araç kullanmakla suçlanıyordu. Basingstoke Sulh Mahkemesi, 31 yaşındaki oyuncunun direksiyon başındaki davranışları için kararını açıkladı.
Sterling 12 ay ertelenmiş hapis cezası aldı.
Sürücüler balondan gaz çektiğini ihbar etti.
Yargıçtan “bencilce karar” eleştirisi geldi.
Kariyerinde dört Premier Lig şampiyonluğu var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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