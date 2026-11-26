Olay 28 Mayıs sabahı, trafiğin yoğun olduğu saatlerde yaşandı ve Lamborghini Urus marka otomobiliyle M25, M3 ve A327 yollarında ilerleyen Sterling hakkında çok sayıda sürücü ihbarda bulundu. M25 otoyolunda futbolcunun yanında seyreden bir sürücü acil yardım hattını arayarak Sterling'in direksiyon başında balondan gaz çektiğini bildirdi. M3'teki bir başka sürücü de otomobilin şeritler arasında kontrolsüz biçimde gittiğini belirtip bu sürüşü “kesinlikle korkunç” sözleriyle anlattı.

Otoyoldan ayrılan Sterling aracının kontrolünü kaybetti ve Lamborghini kazada kullanılamaz hale geldi. Başka bir aracın karışmadığı kazada kimse yaralanmazken futbolcu olay yerinde gözaltına alındı. Araçta yapılan incelemede ise halk arasında gülme gazı olarak bilinen diazot monoksit içeren 6 tüp bulundu.