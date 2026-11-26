Sayfanın en üstünde 'Name: Prakriti Malla, Class: 8 (Eight), Sec: B' yazıyor. Altında okulun adı var: Sainik Awasiya Mahavidyalaya. Prakriti o sırada 14 yaşındaydı; Nepal'de askerî bir yatılı okulda öğrenciydi ve yazdığı şey sıradan bir ödevdi. Konu ise el yazısının kendisiydi: Sayfadaki İngilizce metin, el yazısının çocuklar için neden temel bir beceri olduğunu anlatıyor ve araştırmalara atıf yapıyordu.

Fotoğraf sosyal medyaya düşünce harfler arasındaki boşluklar, satır hizası ve eğimin hiç şaşmaması dikkat çekti. Yorumlarda en çok tekrarlanan cümle, sayfanın bir yazı tipiyle basıldığı yönündeydi. Oysa kâğıdın üzerindeki her harf, kalemin elle çizdiği çizgilerden oluşuyordu. Aynı görseller bugün Complex'in paylaşımıyla yeniden dolaşıma girdi; paylaşım yaklaşık 1,6 milyon kez görüntülendi, 30 bini aşkın beğeni aldı.