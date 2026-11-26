İnci Gibi Dedikleri Böyle Oluyormuş: Nepalli Prakriti Malla'nın El Yazısı Dünyanın En Güzeli Sayılıyor
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Nepalli genç Prakriti Malla'nın okul ödevi olarak yazdığı bir sayfa internete düştüğünde yorumlarda aynı cümle dönüp durdu: Bu bir bilgisayar çıktısı olmalı!
Complex'in 26 Kasım'da yeniden paylaştığı fotoğraflar yaklaşık 1,6 milyon görüntülenmeye ulaştı. Sayfanın elle yazıldığı ortaya çıkınca BAE Büyükelçiliği'nden Nepal'deki askerî makamlara kadar farklı kurumlardan takdir geldi; Prakriti bugün dünyanın en güzel el yazısına sahip kişi olarak anılıyor.
[Kaynak: Complex, DNA India, NewsX]
Sekizinci sınıfta yazdığı sayfa internete düştü, kimse bunun elle yazıldığına inanamadı.
Ardından BAE Büyükelçiliği'ne elle yazdığı mektupla adını bir kez daha duyurdu.
Klavyeye ve sesli komuta alışan çağda el yazısı yeniden konuşuluyor.
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