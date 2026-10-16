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Bir Teşekkür Notu Bilmeceye Döndü: Angelina Jolie'nin El Yazısını Okuyabilene Aşk Olsun!

Bir Teşekkür Notu Bilmeceye Döndü: Angelina Jolie'nin El Yazısını Okuyabilene Aşk Olsun!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 12:01
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Angelina Jolie bu kez el yazısıyla gündemde! Hollywood'un en ünlü yıldızlarından olan oyuncunun otel çalışanlarına bıraktığı teşekkür notu yeniden dolaşıma girdi. Ancak bu küçük jestin önüne, notta ne yazdığını anlama çabası geçti. Harflerin birbirine karıştığı yazıyı kimi rahatça okurken kimi birkaç kelimeden sonrasını getiremedi. Maria filminin çekimleri sırasında kaldığı otelden kalan not, sosyal medyada adeta bir okuma sınavına dönüştü. Bakalım siz ilk bakışta çözebilecek misiniz?

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Angelina Jolie'nin gündem olması için kırmızı halıya çıkmasına bile gerek yok!

Angelina Jolie'nin gündem olması için kırmızı halıya çıkmasına bile gerek yok!

Lara Croft'un maceralarından Malefiz'in masalsı dünyasına, Mr. & Mrs. Smith'in aksiyonundan Maria'nın opera sahnelerine... Angelina Jolie, birbirinden farklı karakterlerle sinemada kendine kocaman bir yer açan isimlerden. Oyunculuğunun yanında yönetmenliği, insani yardım çalışmaları ve yıllardır ilgiyle takip edilen tarzıyla da Hollywood'un en tanınan yıldızları arasında.

Kırmızı halıdaki bir görünümü ya da bir röportajda söyledikleri derken, Jolie'nin en küçük detayları bile merak konusu olabiliyor. Bu kez yeniden dolaşıma giren şey ise bir fotoğrafı ya da eski film sahnesi değil. Kendi eliyle yazdığı, birkaç satırlık bir teşekkür notu!

Otel çalışanlarına bıraktığı not yeniden gündem oldu, el yazısını çözmek ayrı bir meseleye dönüştü!

Otel çalışanlarına bıraktığı not yeniden gündem oldu, el yazısını çözmek ayrı bir meseleye dönüştü!

Angelina Jolie, Maria Callas'ı canlandırdığı Maria filminin çekimleri için 2023'te Yunanistan'da bulunduğu sırada kaldığı otelin çalışanlarına bir teşekkür notu bırakmıştı. Yıllar sonra yeniden paylaşılan bu not, bu kez içeriğinden çok el yazısıyla dikkat çekti. Uzayıp giden çizgiler, birbirine bağlanan harfler ve nerede bitip nerede başladığı ilk bakışta anlaşılmayan kelimeler, sosyal medyada farklı yorumları beraberinde getirdi. 

Kimileri yazıyı okumakta zorlanmadığını söylerken kimileri birkaç kelimeyi seçebilmekle yetindi. Hatta konu, bitişik el yazısına alışık olanlarla olmayanların tartışmasına kadar uzandı. Yani Jolie'nin nazik bir jest olarak bıraktığı birkaç satır, beklenmedik bir okuma sınavına dönüştü! 

Peki notta ne yazıyor? Paylaşılan metnin Türkçesi şöyle:

“Güzel tesisinizdeki dinlendirici konaklama için teşekkür ederim. Maria ekibi burada çok güzel vakit geçirdi. Sevgilerimle, Angelina Jolie.”

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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