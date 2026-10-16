Bir Teşekkür Notu Bilmeceye Döndü: Angelina Jolie'nin El Yazısını Okuyabilene Aşk Olsun!

Angelina Jolie, Maria Callas'ı canlandırdığı Maria filminin çekimleri için 2023'te Yunanistan'da bulunduğu sırada kaldığı otelin çalışanlarına bir teşekkür notu bırakmıştı. Yıllar sonra yeniden paylaşılan bu not, bu kez içeriğinden çok el yazısıyla dikkat çekti. Uzayıp giden çizgiler, birbirine bağlanan harfler ve nerede bitip nerede başladığı ilk bakışta anlaşılmayan kelimeler, sosyal medyada farklı yorumları beraberinde getirdi.

Kimileri yazıyı okumakta zorlanmadığını söylerken kimileri birkaç kelimeyi seçebilmekle yetindi. Hatta konu, bitişik el yazısına alışık olanlarla olmayanların tartışmasına kadar uzandı. Yani Jolie'nin nazik bir jest olarak bıraktığı birkaç satır, beklenmedik bir okuma sınavına dönüştü!

Peki notta ne yazıyor? Paylaşılan metnin Türkçesi şöyle: