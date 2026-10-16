Bir Teşekkür Notu Bilmeceye Döndü: Angelina Jolie'nin El Yazısını Okuyabilene Aşk Olsun!
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Angelina Jolie bu kez el yazısıyla gündemde! Hollywood'un en ünlü yıldızlarından olan oyuncunun otel çalışanlarına bıraktığı teşekkür notu yeniden dolaşıma girdi. Ancak bu küçük jestin önüne, notta ne yazdığını anlama çabası geçti. Harflerin birbirine karıştığı yazıyı kimi rahatça okurken kimi birkaç kelimeden sonrasını getiremedi. Maria filminin çekimleri sırasında kaldığı otelden kalan not, sosyal medyada adeta bir okuma sınavına dönüştü. Bakalım siz ilk bakışta çözebilecek misiniz?
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Angelina Jolie'nin gündem olması için kırmızı halıya çıkmasına bile gerek yok!
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Otel çalışanlarına bıraktığı not yeniden gündem oldu, el yazısını çözmek ayrı bir meseleye dönüştü!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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