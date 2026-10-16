Alpay'ın Defin Yeri Tartışma Yarattı: Cenazesinin Yeri Hayat Arkadaşı ile Ailesini Karşı Karşıya Getirdi
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Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ardından cenazenin nerede defnedileceği tartışma konusu oldu. Sanatçının hayat arkadaşı Gizem Pekiner ile menajeri Halil Kara cenaze töreninin Bodrum'da yapılacağını belirtirken, resmi eşi ve çocukları Alpay'ı Ankara'da toprağa vermeye karar verdi. Gelin, Alpay'ın cenazesi etrafında yaşananların detaylarına bakalım.
Kaynak: Hürriyet/ İsmail Bayrak
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Alpay'ın 36 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının Bodrum'da defnedilmesini vasiyet ettiğini söyledi.
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Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Alpay'ın eşi ve çocukları sanatçıyı Ankara'da toprağa vermeye karar verdi.
Gizem Pekiner, Alpay'ın mal varlığı konusunda bir beklentisi olmadığını söyledi.
Dört kez evlenen Alpay'ın en büyük hayali, gerçekleşemeyen jübile konseriydi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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