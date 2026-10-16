Alpay'ın Defin Yeri Tartışma Yarattı: Cenazesinin Yeri Hayat Arkadaşı ile Ailesini Karşı Karşıya Getirdi

Sözcü'nün haberine göre Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Alpay'ın hayat arkadaşı Gizem Pekiner ve menajeri Halil Kara, cenaze töreninin Bodrum'da yapılacağını belirtti. Pekiner, Alpay'ın Bodrum'u çok sevdiğini ve orada defnedilmeyi vasiyet ettiğini anlattı. Menajer Halil Kara, Pekiner'in 1990'dan bu yana Alpay'ın hayat arkadaşı olduğunu söyledi.

Pekiner, cenaze törenine katılmayacağını açıkladı: 'Ben cenazeye katılamayacağım, çünkü hiç iyi değilim.' Mezar yerinin bile açıldığını ancak 'böyle bir saygısızlıkla karşılaştığını' söyleyen Pekiner, Alpay'ın kendisine ayrıca 'Simsiyah giyinip, süslenip püslenip geleceksin mezarımın başına, benimle konuşacaksın' dediğini aktardı ve bunları yapacağını, ancak şimdi olmadığını belirtti.