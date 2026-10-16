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Alpay'ın Defin Yeri Tartışma Yarattı: Cenazesinin Yeri Hayat Arkadaşı ile Ailesini Karşı Karşıya Getirdi

Alpay'ın Defin Yeri Tartışma Yarattı: Cenazesinin Yeri Hayat Arkadaşı ile Ailesini Karşı Karşıya Getirdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 11:04
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Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu. Ardından cenazenin nerede defnedileceği tartışma konusu oldu. Sanatçının hayat arkadaşı Gizem Pekiner ile menajeri Halil Kara cenaze töreninin Bodrum'da yapılacağını belirtirken, resmi eşi ve çocukları Alpay'ı Ankara'da toprağa vermeye karar verdi. Gelin, Alpay'ın cenazesi etrafında yaşananların detaylarına bakalım.

Kaynak: Hürriyet/ İsmail Bayrak

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Alpay'ın 36 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının Bodrum'da defnedilmesini vasiyet ettiğini söyledi.

Alpay'ın 36 yıllık hayat arkadaşı Gizem Pekiner, sanatçının Bodrum'da defnedilmesini vasiyet ettiğini söyledi.

Sözcü'nün haberine göre Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Alpay'ın hayat arkadaşı Gizem Pekiner ve menajeri Halil Kara, cenaze töreninin Bodrum'da yapılacağını belirtti. Pekiner, Alpay'ın Bodrum'u çok sevdiğini ve orada defnedilmeyi vasiyet ettiğini anlattı. Menajer Halil Kara, Pekiner'in 1990'dan bu yana Alpay'ın hayat arkadaşı olduğunu söyledi.

Pekiner, cenaze törenine katılmayacağını açıkladı: 'Ben cenazeye katılamayacağım, çünkü hiç iyi değilim.' Mezar yerinin bile açıldığını ancak 'böyle bir saygısızlıkla karşılaştığını' söyleyen Pekiner, Alpay'ın kendisine ayrıca 'Simsiyah giyinip, süslenip püslenip geleceksin mezarımın başına, benimle konuşacaksın' dediğini aktardı ve bunları yapacağını, ancak şimdi olmadığını belirtti.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Alpay'ın eşi ve çocukları sanatçıyı Ankara'da toprağa vermeye karar verdi.

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre, Alpay'ın eşi ve çocukları sanatçıyı Ankara'da toprağa vermeye karar verdi.

Alpay'ın resmi eşi Bilge Nazikioğlu ile çocukları Tuluğ ve Zeynep Nazikioğlu, sanatçının Ankara'da toprağa verilmesine karar verdi. Menajer Halil Kara'ya göre Alpay resmi olarak boşanmadığı için cenaze defni resmi olarak aileye kaldı. Tören bugün (16 Ekim) Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazının ardından yapılacak. Bazı haberlerde sanatçının Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedileceği yazılıyor.

Pekiner'in sözlerinin ardından Bilge Nazikioğlu, Tuluğ ve Zeynep Nazikioğlu ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada Alpay için 'harika bir ömür yaşadı ve yaşattı, çok sevdi, çok sevildi' denildi, tartışmaya doğrudan yanıt verilmedi.

Gizem Pekiner, Alpay'ın mal varlığı konusunda bir beklentisi olmadığını söyledi.

Gizem Pekiner, Alpay'ın mal varlığı konusunda bir beklentisi olmadığını söyledi.

Alpay'ın mal varlığına ilişkin de konuşan Gizem Pekiner, 'Miras gibi bir beklentim yok' dedi. Sözcü'nün haberine göre Pekiner, sanatçının mal varlığıyla ilgili bazı işlemler yaptığını öne sürdü, geride kalan mülkler ve gelirler hakkında da açıklamalarda bulundu. Haberde bu işlemlerin ayrıntıları ve iddiaları destekleyen bir belge yer almıyor.

Bazı haberlere göre Pekiner, Alpay ile Bilge Nazikioğlu arasındaki boşanma davasının çekişmeli olduğunu ve Alpay'ın boşanmayı çok istediğini söyledi. Ailenin bu konuda bir açıklaması bulunmuyor. Mirasla ilgili bir yasal süreç de kamuoyuna yansımış değil, konu şimdilik yalnızca tarafların açıklamalarına dayanıyor.

Dört kez evlenen Alpay'ın en büyük hayali, gerçekleşemeyen jübile konseriydi.

Dört kez evlenen Alpay'ın en büyük hayali, gerçekleşemeyen jübile konseriydi.

Alpay hayatı boyunca dört evlilik yaptı. İlk eşi Aysun Oğuzutku'ndan oğlu Tuluğ, ikinci eşi Dikmen Kirivak'tan kızı Çağla oldu. Üçüncü evliliğini Feyza Nazikioğlu ile yapan sanatçı, son olarak Bilge Nazikioğlu ile evlendi, çiftin Zeynep adında bir kızı var. Alpay ile Bilge Nazikioğlu'nun uzun yıllardır ayrı yaşadığı ancak evliliklerini resmen sonlandırmadığı belirtiliyor.

Menajer Halil Kara'ya göre Alpay, kariyerini bir veda konseriyle noktalamak istiyordu. Caddebostan Kültür Merkezi'yle görüşülmüş, yaklaşık 12 sanatçının katılması planlanmıştı. İzzet Öz de konserde Alpay'ın belgeselini sunma teklifini kabul ettiğini doğruladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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