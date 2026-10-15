Yıllar Önce Balonlarla Uçurmuştu: Enes Batur'un Plaketini Bulana Vereceği İddia Edilen Ödül Dudak Uçuklattı!

YouTube'da oyun videolarıyla tanınan, ardından eğlence ve meydan okuma içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Enes Batur'un eski videoları da zaman zaman yeniden konuşuluyor. Bu kez sıra, kanalının ilk önemli eşiklerinden biri olan 100 bin abone plaketine geldi.

Batur, yıllar önce çektiği bir videoda YouTube'un gönderdiği gümüş plaketi balonlara bağlayarak gökyüzüne bırakmıştı. Şimdi sosyal medyada dolaşan bir iddia, o videoyu yeniden tartışmaya açtı.