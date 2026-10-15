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Yıllar Önce Balonlarla Uçurmuştu: Enes Batur'un Plaketini Bulana Vereceği İddia Edilen Ödül Dudak Uçuklattı!

Yıllar Önce Balonlarla Uçurmuştu: Enes Batur'un Plaketini Bulana Vereceği İddia Edilen Ödül Dudak Uçuklattı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 14:31
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Enes Batur'un yıllar önce balonlara bağlayıp gökyüzüne bıraktığı YouTube plaketi yeniden konuşuluyor. Bu kez konu, plaketin nereye düştüğü değil, onu bulana verileceği öne sürülen ödül! Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda, Batur'un 100 bin abone plaketini getirene 1 milyon TL vereceği iddia edildi. Ancak bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelin, eski videodan çıkan yeni iddianın detaylarına bakalım.

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Enes Batur'un yıllar önce çektiği plaket videosu yeniden gündemde.

Enes Batur'un yıllar önce çektiği plaket videosu yeniden gündemde.

YouTube'da oyun videolarıyla tanınan, ardından eğlence ve meydan okuma içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Enes Batur'un eski videoları da zaman zaman yeniden konuşuluyor. Bu kez sıra, kanalının ilk önemli eşiklerinden biri olan 100 bin abone plaketine geldi.

Batur, yıllar önce çektiği bir videoda YouTube'un gönderdiği gümüş plaketi balonlara bağlayarak gökyüzüne bırakmıştı. Şimdi sosyal medyada dolaşan bir iddia, o videoyu yeniden tartışmaya açtı.

Plaketi bulana 1 milyon TL verileceği öne sürüldü!

Plaketi bulana 1 milyon TL verileceği öne sürüldü!

Sosyal medyadaki paylaşımlarda, Enes Batur'un gökyüzüne bıraktığı 100 bin abone plaketini bulana 1 milyon TL ödül vereceği iddia edildi. Eski videoyla birlikte paylaşılan bu rakam, plaketin akıbetini de yeniden merak konusu yaptı.

Ancak ortada önemli bir eksik var: Enes Batur'un veya ekibinin bu ödülü duyurduğu doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor. Dolayısıyla 1 milyon TL'yi kesinleşmiş bir ödül olarak aktarmak mümkün değil. Plaketin bulunduğuna ilişkin doğrulanmış bir bilgi de yok.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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