Yıllar Önce Balonlarla Uçurmuştu: Enes Batur'un Plaketini Bulana Vereceği İddia Edilen Ödül Dudak Uçuklattı!
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Enes Batur'un yıllar önce balonlara bağlayıp gökyüzüne bıraktığı YouTube plaketi yeniden konuşuluyor. Bu kez konu, plaketin nereye düştüğü değil, onu bulana verileceği öne sürülen ödül! Sosyal medyada dolaşıma giren paylaşımlarda, Batur'un 100 bin abone plaketini getirene 1 milyon TL vereceği iddia edildi. Ancak bu iddiayı doğrulayan resmi bir açıklama bulunmuyor. Gelin, eski videodan çıkan yeni iddianın detaylarına bakalım.
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Enes Batur'un yıllar önce çektiği plaket videosu yeniden gündemde.
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Plaketi bulana 1 milyon TL verileceği öne sürüldü!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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