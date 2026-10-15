Sezen Aksu'nun Unutmamak İçin Sertab Erener'in Telesekreterine Kaydettiği Şarkının Hikayesi!

Bir motosiklet yolculuğu, bir telefon ve Sertab Erener'in telesekreteri... “Mecbursun”un ortaya çıkışına dair anlatılan hikayenin başrollerinde bunlar var! Sezen Aksu'nun söz ve bestesini yazdığı şarkı, Erener'in 1994 tarihli “Lal” albümünde yer alıyor. Ancak melodisinin ortaya çıkışıyla ilgili aktarılan anekdot, bizi stüdyodan çıkarıp bir motosikletin arkasına götürüyor. Anlatılana göre Aksu, yolculuk sırasında aklına gelen melodiyi unutmamak için hemen bir telefon buluyor. Gelin, o telefonun ucunda Sertab Erener'in olduğu hikayenin detaylarına bakalım.