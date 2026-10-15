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Sezen Aksu'nun Unutmamak İçin Sertab Erener'in Telesekreterine Kaydettiği Şarkının Hikayesi!

Sezen Aksu'nun Unutmamak İçin Sertab Erener'in Telesekreterine Kaydettiği Şarkının Hikayesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 13:01
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Bir motosiklet yolculuğu, bir telefon ve Sertab Erener'in telesekreteri... “Mecbursun”un ortaya çıkışına dair anlatılan hikayenin başrollerinde bunlar var! Sezen Aksu'nun söz ve bestesini yazdığı şarkı, Erener'in 1994 tarihli “Lal” albümünde yer alıyor. Ancak melodisinin ortaya çıkışıyla ilgili aktarılan anekdot, bizi stüdyodan çıkarıp bir motosikletin arkasına götürüyor. Anlatılana göre Aksu, yolculuk sırasında aklına gelen melodiyi unutmamak için hemen bir telefon buluyor. Gelin, o telefonun ucunda Sertab Erener'in olduğu hikayenin detaylarına bakalım.

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Sertab Erener'in ilk albümünde Sezen Aksu'nun büyük desteği vardı.

Sertab Erener'in ilk albümünde Sezen Aksu'nun büyük desteği vardı.

Sertab Erener'in solo kariyerinin başlangıcında Sezen Aksu'yla yaptığı çalışmalar önemli bir yer tutuyor. Konservatuvarda klasik Batı müziği eğitimi alan Erener, Aksu'yla aynı sahneyi paylaştığı dönemin ardından kendi albümü için hazırlıklara başladı.

Sertab Erener ve Sezen Aksu'nun birlikte çalıştığı yıllardan geriye birbirinden güzel şarkılar kaldı. Aksu'nun desteğiyle solo kariyerine başlayan Erener, 1994'te ikinci albümü “Lal”i yayımladı. 

Albümdeki şarkılardan biri de “Mecbursun”du. Söz ve bestesini Sezen Aksu'nun yazdığı parçanın düzenlemesini Turhan Yükseler üstlendi. Erener'in güçlü yorumuyla söylediği şarkının nakaratına eşlik etmek kolay; peki o melodinin ilk kez bir telesekretere kaydedildiğine dair anlatılan hikayeyi biliyor muydunuz?

Sezen Aksu'nun aklına motosiklet yolculuğunda bir melodi geliyor.

Sezen Aksu'nun aklına motosiklet yolculuğunda bir melodi geliyor.

Gelelim telesekreter meselesine! Hikayenin Aralık 2008 tarihli bir blog yazısında aktarılan versiyonuna göre Sezen Aksu, dönemin eşi Ahmet Utlu'nun kullandığı motosikletin arkasında yolculuk ederken bir melodi düşünüyor.

Melodiyi unutmamak için yol üzerindeki bir kafeteryada duruyorlar. Aksu da içerideki telefonu kullanarak Sertab Erener'i arıyor.

Amacı uzun uzun konuşmak değil, aklındaki besteyi kayda almak! Anlatılana göre telesekreter devreye girince melodiyi mırıldanıyor ve Erener'e kaydı silmemesini söylüyor. Böylece yolculuk sırasında düşündüğü beste, telefonun diğer ucunda kaydedilmiş oluyor.

Telesekretere bırakıldığı anlatılan o melodi, “Mecbursun”un nakaratına dönüşüyor.

Aynı anlatımda, Sezen Aksu'nun telefona mırıldandığı melodinin daha sonra “Sen yeter ki sev, kulun olayım” sözleriyle şarkıya dönüştüğü aktarılıyor. Bu sözler de “Mecbursun”un nakaratına ait. hakikivladimir.blogspot.com

Bir yanda motosiklet yolculuğunda akla gelen beste, diğer yanda onu kaydetmek için aranan bir ev telefonu... “Mecbursun” hakkında aktarılan bu anekdotun en ilginç tarafı da tam olarak bu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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