İstanbul'u Bırakıp Ayvalık'a Yerleşen Aslıhan Gürbüz Zeytin Hasadına Çıktı!

Bahçesindeki zeytin ağaçlarının hasadı için kolları sıvayan Gürbüz, ağaca tırmanıp dallardaki zeytinleri tek tek topladı. Hasat süreciyle ilgili kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, 'Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü' notuyla bu yılki mahsulden memnun olduğunu gösterdi.

Gürbüz, hasat sırasında açık havada yaptığı kahvaltıdan da kareler paylaştı. Arabasından yaptığı paylaşımda torpido üzerinde duran narlar da dikkat çekti.