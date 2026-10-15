İstanbul'u Bırakıp Ayvalık'a Yerleşen Aslıhan Gürbüz Zeytin Hasadına Çıktı!
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Yahşi Cazibe'nin Cazibe'siyle tanınan Aslıhan Gürbüz, İstanbul'daki hayatını geride bırakıp üç yıl önce Ayvalık'a yerleşmişti. Doğayla iç içe yaşayan 43 yaşındaki oyuncu, bu kez bahçesindeki zeytin hasadından paylaşımlarla gündeme geldi. Ağaçlara tırmanıp zeytinleri kendi elleriyle toplayan Gürbüz, 'Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü' notunu düştü. Aslıhan Gürbüz'ün kariyerine, Ayvalık'taki yaşamına ve hasat paylaşımına birlikte bakalım.
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Bir Bulut Olsam'la başlayan kariyerinde Yahşi Cazibe ile tanınan Aslıhan Gürbüz, Altın Kelebek Ödülü'nün de sahibi.
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Gürbüz, 2023'te İstanbul'dan ayrılıp Ayvalık'ın Mutlu Köyü'ne yerleşti.
Ağaçlara tırmanıp zeytinleri tek tek toplayan Gürbüz, hasat anlarını sosyal medyada paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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