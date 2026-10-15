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İstanbul'u Bırakıp Ayvalık'a Yerleşen Aslıhan Gürbüz Zeytin Hasadına Çıktı!

İstanbul'u Bırakıp Ayvalık'a Yerleşen Aslıhan Gürbüz Zeytin Hasadına Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 12:01
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Yahşi Cazibe'nin Cazibe'siyle tanınan Aslıhan Gürbüz, İstanbul'daki hayatını geride bırakıp üç yıl önce Ayvalık'a yerleşmişti. Doğayla iç içe yaşayan 43 yaşındaki oyuncu, bu kez bahçesindeki zeytin hasadından paylaşımlarla gündeme geldi. Ağaçlara tırmanıp zeytinleri kendi elleriyle toplayan Gürbüz, 'Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü' notunu düştü. Aslıhan Gürbüz'ün kariyerine, Ayvalık'taki yaşamına ve hasat paylaşımına birlikte bakalım.

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Bir Bulut Olsam'la başlayan kariyerinde Yahşi Cazibe ile tanınan Aslıhan Gürbüz, Altın Kelebek Ödülü'nün de sahibi.

Bir Bulut Olsam'la başlayan kariyerinde Yahşi Cazibe ile tanınan Aslıhan Gürbüz, Altın Kelebek Ödülü'nün de sahibi.

Aslıhan Gürbüz, 2009'da Bir Bulut Olsam dizisiyle ekranlara çıktı. Asıl çıkışını Yahşi Cazibe dizisindeki Azerbaycanlı Cazibe karakteriyle yaptı ve bu rolle En İyi Kadın Komedi Oyuncusu dalında Altın Kelebek Ödülü kazandı.

Oyuncu daha sonra Zeytin Tepesi, Muhteşem Yüzyıl: Kösem, Ufak Tefek Cinayetler, Masumlar Apartmanı ve Kral Kaybederse gibi yapımlarda rol aldı.

Gürbüz, 2023'te İstanbul'dan ayrılıp Ayvalık'ın Mutlu Köyü'ne yerleşti.

Gürbüz, 2023'te İstanbul'dan ayrılıp Ayvalık'ın Mutlu Köyü'ne yerleşti.

Sözcü'nün haberine göre Aslıhan Gürbüz, 2023 yılında İstanbul'dan ayrılarak Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü'ne yerleşti. Şehir hayatından uzaklaşıp doğayla iç içe bir yaşamı tercih eden oyuncu, zamanını bahçesiyle ilgilenerek ve küçük çaplı tarım yaparak geçiriyor.

Zaman zaman İstanbul'dan uzaklaşıp sakin bir yaşamı seçtiğini sosyal medya paylaşımlarıyla da gösteriyor.

Ağaçlara tırmanıp zeytinleri tek tek toplayan Gürbüz, hasat anlarını sosyal medyada paylaştı.

Ağaçlara tırmanıp zeytinleri tek tek toplayan Gürbüz, hasat anlarını sosyal medyada paylaştı.

Bahçesindeki zeytin ağaçlarının hasadı için kolları sıvayan Gürbüz, ağaca tırmanıp dallardaki zeytinleri tek tek topladı. Hasat süreciyle ilgili kareleri sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, 'Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü' notuyla bu yılki mahsulden memnun olduğunu gösterdi.

Gürbüz, hasat sırasında açık havada yaptığı kahvaltıdan da kareler paylaştı. Arabasından yaptığı paylaşımda torpido üzerinde duran narlar da dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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