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Esra Bilgiç'in Kardeşi Ali Bilgiç Gündem Oldu: İki Kardeşin Benzerliği Dikkat Çekti!

Esra Bilgiç'in Kardeşi Ali Bilgiç Gündem Oldu: İki Kardeşin Benzerliği Dikkat Çekti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
15.10.2026 - 09:01
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Oyunculuk performansı, güzelliği ve Faruk Sabancı ile ilişkisiyle sık sık konuşulan Esra Bilgiç, bu kez projeleriyle değil kardeşiyle gündemde. Aile hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun kardeşi Ali Bilgiç'in sosyal medya paylaşımı, iki kardeşin benzerliğini konuşulur hale getirdi. Esra Bilgiç'in kariyerine, kardeşi Ali Bilgiç'in paylaşımına ve hayranların tepkisine birlikte bakalım.

Kaynak: Sabah

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Diriliş: Ertuğrul'un Halime Hatun'uyla tanınan Esra Bilgiç, güzelliği ve tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Diriliş: Ertuğrul'un Halime Hatun'uyla tanınan Esra Bilgiç, güzelliği ve tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.

Esra Bilgiç, oyunculuk kariyerine Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle başladı ve bu rolle tanındı. Ardından Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde rol aldı.

Oyuncu, projelerinin yanı sıra güzelliği ve tarzıyla da sık sık konuşuluyor. Faruk Sabancı ile ilişkisi de magazin gündeminin aranan konularından biri. Buna rağmen Bilgiç, aile hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Esra Bilgiç'in kardeşi Ali Bilgiç, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Esra Bilgiç'in kardeşi Ali Bilgiç, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

Esra Bilgiç'in kardeşi Ali Bilgiç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla gündeme geldi. Ünlü oyuncunun ailesini genellikle kameralardan uzak tutması nedeniyle kardeşi hakkında çok az şey biliniyor.

Ali Bilgiç'in paylaşımı kısa sürede geniş kitlelere ulaştı ve ablasıyla olan benzerliği yeniden konuşulmaya başlandı.

Hayranlar, Bilgiç kardeşlerin birbirine olan benzerliği karşısında hayrete düştü.

Hayranlar, Bilgiç kardeşlerin birbirine olan benzerliği karşısında hayrete düştü.

Sabah'ın haberine göre Ali Bilgiç'in paylaşımını gören hayranlar büyük bir şaşkınlık yaşadı. Takipçiler, iki kardeş arasındaki benzerliğe inanamadığını dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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