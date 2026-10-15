Esra Bilgiç'in Kardeşi Ali Bilgiç Gündem Oldu: İki Kardeşin Benzerliği Dikkat Çekti!
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Oyunculuk performansı, güzelliği ve Faruk Sabancı ile ilişkisiyle sık sık konuşulan Esra Bilgiç, bu kez projeleriyle değil kardeşiyle gündemde. Aile hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncunun kardeşi Ali Bilgiç'in sosyal medya paylaşımı, iki kardeşin benzerliğini konuşulur hale getirdi. Esra Bilgiç'in kariyerine, kardeşi Ali Bilgiç'in paylaşımına ve hayranların tepkisine birlikte bakalım.
Kaynak: Sabah
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Diriliş: Ertuğrul'un Halime Hatun'uyla tanınan Esra Bilgiç, güzelliği ve tarzıyla da sık sık gündeme geliyor.
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Esra Bilgiç'in kardeşi Ali Bilgiç, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
Hayranlar, Bilgiç kardeşlerin birbirine olan benzerliği karşısında hayrete düştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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