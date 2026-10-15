Esra Bilgiç'in Kardeşi Ali Bilgiç Gündem Oldu: İki Kardeşin Benzerliği Dikkat Çekti!

Esra Bilgiç, oyunculuk kariyerine Diriliş: Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime Hatun karakteriyle başladı ve bu rolle tanındı. Ardından Bir Umut Yeter, Ramo ve Kanunsuz Topraklar gibi dizilerde rol aldı.

Oyuncu, projelerinin yanı sıra güzelliği ve tarzıyla da sık sık konuşuluyor. Faruk Sabancı ile ilişkisi de magazin gündeminin aranan konularından biri. Buna rağmen Bilgiç, aile hayatını genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.