Milyarder Varisten Özel Hayatına Dair İddialı Sözler: “2 Binden Fazla Kadınla Birlikte Oldum”

İsmini ilk kez duyanlar için önce aileyi tanıyalım. Leonardo Maria Del Vecchio, Luxottica'nın kurucusu Leonardo Del Vecchio'nun oğlu. Ray-Ban, Persol ve Oakley gibi markaları bünyesine katan Luxottica, zamanla bugünkü EssilorLuxottica grubunun temelini oluşturan şirketlerden biri oldu.

Burada küçük ama önemli bir ayrıntı var: Leonardo Del Vecchio, Ray-Ban'ın kurucusu değil. Ray-Ban, 1999'da onun kurduğu Luxottica tarafından satın alındı. Yani konuştuğumuz isim, Ray-Ban'ın da sahibi olan gözlük grubunun milyarder varislerinden biri.

31 yaşındaki Leonardo Maria, bu kez iş dünyasındaki açıklamalarından çok özel hayatıyla gündeme geldi. İtalyan rapçi Fedez'in Pulp Podcast programına konuk olan genç iş insanı, ilişkilerinden aile hayatına kadar pek çok konuda konuştu.