Milyarder Varisten Özel Hayatına Dair İddialı Sözler: “2 Binden Fazla Kadınla Birlikte Oldum”
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Bu kez bir milyarder varisin açıklamaları gündemde! Ray-Ban'ın da bünyesinde bulunduğu gözlük devi EssilorLuxottica'nın mirasçılarından Leonardo Maria Del Vecchio, katıldığı podcast'te özel hayatını anlattı. 31 yaşındaki İtalyan iş insanı, bugüne kadar 2 binden fazla kadınla birlikte olduğunu iddia etti. Bununla da kalmayıp kadınları etkilemek için başvurduğunu söylediği yöntemi paylaştı. Ancak programda yalnızca ilişkileri yoktu; babasıyla arasındaki bağ ve bağımlılıkla mücadelesi de konuşuldu. Patronlar Dünyası'nın aktardığı açıklamalara birlikte bakalım.
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Leonardo Maria Del Vecchio, dünyanın en büyük gözlük gruplarından birinin mirasçıları arasında.
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“2 binden fazla kadınla birlikte oldum” dedi, ardından kadınları nasıl etkilediğini anlattı.
Babasıyla ilişkisine de değinen Del Vecchio, maddi imkanların yanında duygusal olarak eksiklik yaşadığını söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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