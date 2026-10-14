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Milyarder Varisten Özel Hayatına Dair İddialı Sözler: “2 Binden Fazla Kadınla Birlikte Oldum”

Milyarder Varisten Özel Hayatına Dair İddialı Sözler: “2 Binden Fazla Kadınla Birlikte Oldum”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 17:31
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Bu kez bir milyarder varisin açıklamaları gündemde! Ray-Ban'ın da bünyesinde bulunduğu gözlük devi EssilorLuxottica'nın mirasçılarından Leonardo Maria Del Vecchio, katıldığı podcast'te özel hayatını anlattı. 31 yaşındaki İtalyan iş insanı, bugüne kadar 2 binden fazla kadınla birlikte olduğunu iddia etti. Bununla da kalmayıp kadınları etkilemek için başvurduğunu söylediği yöntemi paylaştı. Ancak programda yalnızca ilişkileri yoktu; babasıyla arasındaki bağ ve bağımlılıkla mücadelesi de konuşuldu. Patronlar Dünyası'nın aktardığı açıklamalara birlikte bakalım.

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Leonardo Maria Del Vecchio, dünyanın en büyük gözlük gruplarından birinin mirasçıları arasında.

Leonardo Maria Del Vecchio, dünyanın en büyük gözlük gruplarından birinin mirasçıları arasında.

İsmini ilk kez duyanlar için önce aileyi tanıyalım. Leonardo Maria Del Vecchio, Luxottica'nın kurucusu Leonardo Del Vecchio'nun oğlu. Ray-Ban, Persol ve Oakley gibi markaları bünyesine katan Luxottica, zamanla bugünkü EssilorLuxottica grubunun temelini oluşturan şirketlerden biri oldu.

Burada küçük ama önemli bir ayrıntı var: Leonardo Del Vecchio, Ray-Ban'ın kurucusu değil. Ray-Ban, 1999'da onun kurduğu Luxottica tarafından satın alındı. Yani konuştuğumuz isim, Ray-Ban'ın da sahibi olan gözlük grubunun milyarder varislerinden biri.

31 yaşındaki Leonardo Maria, bu kez iş dünyasındaki açıklamalarından çok özel hayatıyla gündeme geldi. İtalyan rapçi Fedez'in Pulp Podcast programına konuk olan genç iş insanı, ilişkilerinden aile hayatına kadar pek çok konuda konuştu.

“2 binden fazla kadınla birlikte oldum” dedi, ardından kadınları nasıl etkilediğini anlattı.

“2 binden fazla kadınla birlikte oldum” dedi, ardından kadınları nasıl etkilediğini anlattı.

Programın en dikkat çeken açıklamalarından biri, Del Vecchio'nun birlikte olduğu kadınların sayısına ilişkin sözleriydi. Milyarder varis, bugüne kadar 2 binden fazla kadınla birlikte olduğunu ileri sürdü.

Ardından bu kadınların yüzde 90'ını, kendilerine “Hero” şarkısını söyleyerek etkilediğini iddia etti. Kısacası Del Vecchio'nun kendi anlattığına göre işin sırrı romantik bir şarkı söylemekte! Elbette hem sayı hem de verdiği oran, kendisinin programdaki beyanına dayanıyor.

Patronlar Dünyası, sözünü ettiği parçayı Enrique Iglesias'ın “Hero”su olarak aktardı. Bir şarkıya bu kadar pay biçmesi de en az verdiği sayı kadar iddialı!

Babasıyla ilişkisine de değinen Del Vecchio, maddi imkanların yanında duygusal olarak eksiklik yaşadığını söyledi.

Babasıyla ilişkisine de değinen Del Vecchio, maddi imkanların yanında duygusal olarak eksiklik yaşadığını söyledi.

Ancak podcast'teki sohbet yalnızca özel hayatına ilişkin bu iddiadan ibaret değildi. Del Vecchio, babasıyla ilişkisini anlatırken kendilerine sunulan maddi imkanlara rağmen sevgisini yeterince hissedemediğini söyledi. Yaşadığı boşluğu maddelerle doldurmaya çalıştığını anlattı.

Patronlar Dünyası'nın haberine göre benzodiazepin grubu ilaçlara bağımlılıkla mücadele ettiğini açıklayan iş insanı, kızının doğumunun hayatında bir dönüm noktası olduğunu da belirtti. İyileşme yolunda ilerlediğini ancak bağımlılığı tamamen geride bıraktığını söylemek için henüz erken olduğunu ifade etti.

Aile şirketindeki anlaşmazlıklara da giren Del Vecchio, üst düzey görevlerinden ayrılmasının ardından CEO Francesco Milleri'nin yönetimini eleştirdi. Babasının ölümünden sonra şirketin stratejisine yönelik itirazlarını dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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