Eda Ece'nin Ardından Elçin Sangu da Çıplak Sahnelere Dair Sınırını Anlattı: “Ruhum İzin Vermiyor”

Yasak Elma'nın Yıldız'ı olarak geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Eda Ece, Fatih Altaylı'nın YouTube programında bu kez oyunculukta kendisine koyduğu sınırları anlattı. Buğrahan Tuncer'le evlenmesinin ve anne olmasının ardından proje seçimlerinde daha dikkatli davrandığını söyleyen oyuncu, bazı sahnelerde yer almayı tercih etmediğini belirtti.

Ece, “Öpüşme sahnesi çekmiyorum, açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum” sözleriyle yaklaşımını açıkça ifade etti. Kaan Yıldırım'la birlikte rol aldığı Netflix yapımının bir aşk filmi olduğunu hatırlatarak bu projede de öpüşme ya da açık sahne çekmediğini anlattı.

Ancak açıklamasında, kendi tercihiyle diğer oyuncuların tercihlerini ayırdı. Bu tür sahnelerde rol alan meslektaşlarını eleştirmediğini vurgulayan Ece, kariyer hırsının da bir sınırı olduğunu söyledi. Böylece konu, oyuncuların hangi rolleri kabul ettiği ve kamera karşısında kendilerini nerede rahat hissettiği üzerinden yeniden konuşulmaya başladı.