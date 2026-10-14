Eda Ece'nin Ardından Elçin Sangu da Çıplak Sahnelere Dair Sınırını Anlattı: “Ruhum İzin Vermiyor”
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Oyuncuların rol seçimindeki sınırları yine gündemde. Eda Ece, Fatih Altaylı'nın YouTube programında öpüşme ve açık sahnelerde yer almadığını söylemişti. Kendi tercihlerini anlatırken bu sahneleri çeken meslektaşlarını eleştirmediğini de özellikle belirtmişti. Son olarak Seni Tanıyorum dizisiyle izleyici karşısına çıkan Elçin Sangu'nun benzer sözleri de dikkat çekti. Sangu, çıplaklık içeren sahnelerde neden rol almak istemediğini kişisel sınırları üzerinden anlattı. Oyuncunun “Ruhum izin vermiyor” sözleri, konuya dair yaklaşımını ortaya koydu.
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Eda Ece, öpüşme ve açık sahnelerde yer almadığını açıklamıştı.
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Elçin Sangu ise son olarak Seni Tanıyorum'da Funda karakteriyle karşımıza çıktı.
Elçin Sangu, çıplak sahnelerde rol almak istememesini “Özelimi çok fazla insana açıyormuş gibi oluyorum” sözleriyle anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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