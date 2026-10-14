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Eda Ece'nin Ardından Elçin Sangu da Çıplak Sahnelere Dair Sınırını Anlattı: “Ruhum İzin Vermiyor”

Eda Ece'nin Ardından Elçin Sangu da Çıplak Sahnelere Dair Sınırını Anlattı: “Ruhum İzin Vermiyor”

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 15:46
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Oyuncuların rol seçimindeki sınırları yine gündemde. Eda Ece, Fatih Altaylı'nın YouTube programında öpüşme ve açık sahnelerde yer almadığını söylemişti. Kendi tercihlerini anlatırken bu sahneleri çeken meslektaşlarını eleştirmediğini de özellikle belirtmişti. Son olarak Seni Tanıyorum dizisiyle izleyici karşısına çıkan Elçin Sangu'nun benzer sözleri de dikkat çekti. Sangu, çıplaklık içeren sahnelerde neden rol almak istemediğini kişisel sınırları üzerinden anlattı. Oyuncunun “Ruhum izin vermiyor” sözleri, konuya dair yaklaşımını ortaya koydu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Eda Ece, öpüşme ve açık sahnelerde yer almadığını açıklamıştı.

Eda Ece, öpüşme ve açık sahnelerde yer almadığını açıklamıştı.

Yasak Elma'nın Yıldız'ı olarak geniş bir izleyici kitlesinin sevgisini kazanan Eda Ece, Fatih Altaylı'nın YouTube programında bu kez oyunculukta kendisine koyduğu sınırları anlattı. Buğrahan Tuncer'le evlenmesinin ve anne olmasının ardından proje seçimlerinde daha dikkatli davrandığını söyleyen oyuncu, bazı sahnelerde yer almayı tercih etmediğini belirtti.

Ece, “Öpüşme sahnesi çekmiyorum, açık sahne çekmiyorum. Dekolte giymiyorum” sözleriyle yaklaşımını açıkça ifade etti. Kaan Yıldırım'la birlikte rol aldığı Netflix yapımının bir aşk filmi olduğunu hatırlatarak bu projede de öpüşme ya da açık sahne çekmediğini anlattı.

Ancak açıklamasında, kendi tercihiyle diğer oyuncuların tercihlerini ayırdı. Bu tür sahnelerde rol alan meslektaşlarını eleştirmediğini vurgulayan Ece, kariyer hırsının da bir sınırı olduğunu söyledi. Böylece konu, oyuncuların hangi rolleri kabul ettiği ve kamera karşısında kendilerini nerede rahat hissettiği üzerinden yeniden konuşulmaya başladı.

Elçin Sangu ise son olarak Seni Tanıyorum'da Funda karakteriyle karşımıza çıktı.

Elçin Sangu ise son olarak Seni Tanıyorum'da Funda karakteriyle karşımıza çıktı.

Kiralık Aşk'la geniş kitlelerin tanıdığı Elçin Sangu, son projesinde romantik komediden oldukça farklı bir hikayenin içinde yer aldı. Melis Sezen ve Ozan Dolunay'la başrollerini paylaştığı Seni Tanıyorum, 17 Eylül 2026'da Netflix'te izleyiciyle buluştu.

Mert Baykal'ın yönettiği, senaryosunu Tuğba Doğan'ın yazdığı dizide Sangu, doğum yaptıktan sonra ara verdiği ressamlığa dönmek isteyen Funda'yı canlandırıyor. Funda, yeniden üretmeye başlayabilmek için bebeğinin bakımında destek arıyor ve sonunda Nazlı'yla anlaşıyor. Melis Sezen'in hayat verdiği bu bakıcının eve gelişi ise beklediği rahatlığı beraberinde getirmiyor.

Nazlı'nın gizemli ve tekinsiz tavırları, Funda ile Ozan Dolunay'ın canlandırdığı eşi İlker'in hayatını değiştiriyor. Annelik, evlilik ve yeniden kendi hayatına alan açma isteği etrafında başlayan hikaye, giderek bir gerilime dönüşüyor. Sangu da bu kez hayatına aldığı kişiyi gerçekten ne kadar tanıdığını sorgulamak zorunda kalan bir karakterle izleyicinin karşısına çıkıyor.

Elçin Sangu, çıplak sahnelerde rol almak istememesini “Özelimi çok fazla insana açıyormuş gibi oluyorum” sözleriyle anlattı.

Eda Ece'nin açıklamasının ardından, Elçin Sangu'nun kamera karşısındaki sınırlarına dair sözleri de gündeme geldi. Sangu, çıplaklık içeren sahnelerde kendisini rahat hissetmediğini anlatırken bunun kişisel bir tercih olduğunu ifade etti.

Oyuncu, bu konudaki yaklaşımını şöyle dile getirdi:

“Çıplak sahne çekmem. Ruhum izin vermiyor. Özelimi çok fazla insana açıyormuş gibi oluyorum.”

Sangu, bu hissin yetiştirilme tarzından mı yoksa kendi iç dünyasından mı kaynaklandığını tam olarak bilmediğini de söyledi. Böyle sahnelerde rol alan meslektaşlarına yönelik olumsuz bir yaklaşımı olmadığını ise “Yapanlara saygı duyuyorum” sözleriyle belirtti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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