Berkay ve Özlem Ada Şahin Yeni Bir Sayfa Açıyor: Türkiye'yi Terk Ediyorlar!

Sabah'ın haberine göre Berkay ve Özlem Ada Şahin, kızlarının eğitimi için Dubai'ye taşınma kararı aldı. Ailece çekilen kareyi paylaşan Özlem Ada Şahin, gönderisine 'Yeni bölüm' notunu ekledi.

Çocuklarının eğitim hayatına Dubai'de devam etmeyi planlayan çiftin okul tercihlerini netleştirdiği ve kayıt sürecinin onaylandığı belirtildi. 2027 planları kapsamında Şahin çiftinin zamanlarının büyük bölümünü Dubai'de geçirmesi, gerekli durumlarda ise Türkiye ile Dubai arasında seyahat etmesi bekleniyor.