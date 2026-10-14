Berkay ve Özlem Ada Şahin Yeni Bir Sayfa Açıyor: Türkiye'yi Terk Ediyorlar!
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Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesiyle hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Çift, çocuklarının eğitimi için Dubai'de yaşama kararı aldı. Özlem Ada Şahin'in ailece çekilen karesine eklediği 'Yeni bölüm' notu da bu kararı duyurdu. Şahin çiftinin aile hayatına ve Dubai planlarına birlikte bakalım.
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Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, 2016'da evlenmiş, iki kızlarıyla büyük bir aile olmuşlardı.
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Üçüncü kızları Mihre'nin doğumuyla ailenin sevinci bir kat daha arttı.
Şahin çifti, kızlarının eğitimi için Dubai'de yeni bir hayata adım atıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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