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Berkay ve Özlem Ada Şahin Yeni Bir Sayfa Açıyor: Türkiye'yi Terk Ediyorlar!

Berkay ve Özlem Ada Şahin Yeni Bir Sayfa Açıyor: Türkiye'yi Terk Ediyorlar!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.10.2026 - 13:01
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Ünlü şarkıcı Berkay Şahin ile eşi Özlem Ada Şahin, üçüncü çocuklarının dünyaya gelmesiyle hayatlarında yeni bir sayfa açtı. Çift, çocuklarının eğitimi için Dubai'de yaşama kararı aldı. Özlem Ada Şahin'in ailece çekilen karesine eklediği 'Yeni bölüm' notu da bu kararı duyurdu. Şahin çiftinin aile hayatına ve Dubai planlarına birlikte bakalım.

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Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, 2016'da evlenmiş, iki kızlarıyla büyük bir aile olmuşlardı.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin, 2016'da evlenmiş, iki kızlarıyla büyük bir aile olmuşlardı.

Berkay ve Özlem Ada Şahin çifti 2016 yılında nikâh masasına oturdu. Çiftin ilk kızı Arya 2017'de, ikinci kızı Zeynep Mira ise 2019'da dünyaya geldi.

Şahin çifti, yıllardır hem sahne hayatı hem de aile paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Üçüncü kızları Mihre'nin doğumuyla ailenin sevinci bir kat daha arttı.

Üçüncü kızları Mihre'nin doğumuyla ailenin sevinci bir kat daha arttı.

Çift, geçtiğimiz günlerde kızları Mihre'yi kucaklarına alarak üçüncü kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Özlem Ada Şahin, eşi Berkay ve yeni doğan kızıyla hastane odasında çekilen ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımına 'Hoş geldin Mihre' diye başlayan Şahin, ailelerinin üç ayrı kahkaha, üç ayrı sarılma ve üç ayrı mucize anlamına geldiğini yazdı.

Şahin çifti, kızlarının eğitimi için Dubai'de yeni bir hayata adım atıyor.

Şahin çifti, kızlarının eğitimi için Dubai'de yeni bir hayata adım atıyor.

Sabah'ın haberine göre Berkay ve Özlem Ada Şahin, kızlarının eğitimi için Dubai'ye taşınma kararı aldı. Ailece çekilen kareyi paylaşan Özlem Ada Şahin, gönderisine 'Yeni bölüm' notunu ekledi.

Çocuklarının eğitim hayatına Dubai'de devam etmeyi planlayan çiftin okul tercihlerini netleştirdiği ve kayıt sürecinin onaylandığı belirtildi. 2027 planları kapsamında Şahin çiftinin zamanlarının büyük bölümünü Dubai'de geçirmesi, gerekli durumlarda ise Türkiye ile Dubai arasında seyahat etmesi bekleniyor.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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