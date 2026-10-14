Hadise Gözyaşlarını Tutamadı: Ablasıyla Yaşadığı Kırgınlığı İlk Kez Bu Kadar Açık Anlattı!

Hadise, 2018 yılında menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmasının ardından yaşananlara da değindi. Aralarındaki anlaşmazlığın ayrıntılarını paylaşamadığını söyleyen sanatçı, bu konuda karşılıklı bir anlaşmaları olduğunu belirtti.

Hadise, konuşmamak üzere yapılmış bu anlaşmaya işaret ederek 'Artık konuşmuyoruz ama onu seviyorum' dedi.