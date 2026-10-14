Hadise Gözyaşlarını Tutamadı: Ablasıyla Yaşadığı Kırgınlığı İlk Kez Bu Kadar Açık Anlattı!
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Şarkıcı Hadise, Anas Bukhash'ın sunduğu ABtalks adlı YouTube programına konuk oldu. Geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarından ailesiyle ilişkilerine ve kariyerinin zorlu dönemlerine kadar pek çok konuda konuşan sanatçı, yıllardır konuşmadığı ablası Hülya Açıkgöz ile yaşadığı sürece ilişkin gözyaşları içinde açıklamalarda bulundu. Hadise'nin anlattıklarına birlikte bakalım.
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Hadise, ABtalks programında ailesiyle yaşadığı sürece ilk kez bu kadar açık değindi.
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Hadise, 2018'de menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz'le yollarını ayırmıştı.
Yalnız hissettiği dönemde uzman bir terapistten destek aldığını söyledi.
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