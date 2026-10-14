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Hadise Gözyaşlarını Tutamadı: Ablasıyla Yaşadığı Kırgınlığı İlk Kez Bu Kadar Açık Anlattı!

Hadise Gözyaşlarını Tutamadı: Ablasıyla Yaşadığı Kırgınlığı İlk Kez Bu Kadar Açık Anlattı!

Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli - TV ve Magazin Ediötörü
14.10.2026 - 11:31
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Şarkıcı Hadise, Anas Bukhash'ın sunduğu ABtalks adlı YouTube programına konuk oldu. Geçmişte yaşadığı hayal kırıklıklarından ailesiyle ilişkilerine ve kariyerinin zorlu dönemlerine kadar pek çok konuda konuşan sanatçı, yıllardır konuşmadığı ablası Hülya Açıkgöz ile yaşadığı sürece ilişkin gözyaşları içinde açıklamalarda bulundu. Hadise'nin anlattıklarına birlikte bakalım.

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Hadise, ABtalks programında ailesiyle yaşadığı sürece ilk kez bu kadar açık değindi.

Hadise, ABtalks programında ailesiyle yaşadığı sürece ilk kez bu kadar açık değindi.

Şarkıları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hadise, Anas Bukhash'ın sunduğu ABtalks programında yaşadığı hayal kırıklıklarını ve ailesiyle ilişkisini anlattı. Sanatçı, konuşurken zaman zaman gözyaşlarını tutamadı.

Hadise, 2018'de menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz'le yollarını ayırmıştı.

Hadise, 2018'de menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz'le yollarını ayırmıştı.

Hadise, 2018 yılında menajerliğini de yapan ablası Hülya Açıkgöz ile yollarını ayırmasının ardından yaşananlara da değindi. Aralarındaki anlaşmazlığın ayrıntılarını paylaşamadığını söyleyen sanatçı, bu konuda karşılıklı bir anlaşmaları olduğunu belirtti.

Hadise, konuşmamak üzere yapılmış bu anlaşmaya işaret ederek 'Artık konuşmuyoruz ama onu seviyorum' dedi.

Yalnız hissettiği dönemde uzman bir terapistten destek aldığını söyledi.

Yalnız hissettiği dönemde uzman bir terapistten destek aldığını söyledi.

Ailesiyle ciddi anlaşmazlıklar yaşadığı dönemde kendisini yalnız hissettiğini söyleyen Hadise, annesini de yeterince göremediğini ve bu konudan daha önce hiç bahsetmediğini anlattı. Yaşadığı travmayla başa çıkabilmek için uzman bir terapistten destek aldığını belirtti.

Araları iyi olmasa da ablasına duyduğu sevginin sürdüğünü vurgulayan sanatçı, her zaman yanında olacağını ifade etti. Haberde Hülya Açıkgöz'ün bu açıklamalara dair bir yanıtı yer almıyor.

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Eftalya Yürekli
Eftalya Yürekli
TV ve Magazin Ediötörü
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