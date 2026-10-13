Abisini Kaybeden Meriç Keskin'den Yürek Burkan Açıklama!

Meriç Keskin, yeni paylaşımında 'Duru nasıl?' sorusuna yanıt verdi. Yeğeninin bir iyi bir kötü olduğunu belirten Keskin, evde bir oynayıp bir ağladıklarını, bol bol sarılıp Duru'nun videolarını izlediklerini aktardı. Küçük kızın çok zor sorular sorduğunu ve çok derin söylemlerde bulunduğunu söyleyen Keskin, kendilerinin de ona doğruları olduğu gibi anlattığını ifade etti.

Birlikte alışmaya çalıştıklarını belirten Meriç Keskin, paylaşımının sonunda Dünya Kız Çocukları Günü'nü de kutladı ve tüm kız çocuklarının yüzünün gülmesini diledi.