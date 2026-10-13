Abisini Kaybeden Meriç Keskin'den Yürek Burkan Açıklama!
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Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'i kaybetmenin acısını yaşıyor. Keskin, son paylaşımında yeğeni Duru'nun durumunu anlattı ve ailece zor bir süreçten geçtiklerini dile getirdi. Acı haberin duyurulmasından yeğenine dair son açıklamaya kadar yaşananlara birlikte bakalım.
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Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'in ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini duyurmuştu.
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Cenazenin ardından yaptığı paylaşımlarda abisine duyduğu özlemi dile getirdi.
Son paylaşımında yeğeni Duru'nun durumunu anlatan Keskin, ailece zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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