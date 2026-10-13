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Abisini Kaybeden Meriç Keskin'den Yürek Burkan Açıklama!

Abisini Kaybeden Meriç Keskin'den Yürek Burkan Açıklama!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 11:31
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Sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'i kaybetmenin acısını yaşıyor. Keskin, son paylaşımında yeğeni Duru'nun durumunu anlattı ve ailece zor bir süreçten geçtiklerini dile getirdi. Acı haberin duyurulmasından yeğenine dair son açıklamaya kadar yaşananlara birlikte bakalım.

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Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'in ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini duyurmuştu.

Meriç Keskin, abisi İnanç Keskin'in ciddi bir sağlık sorunuyla mücadele ettiğini duyurmuştu.

Sık sık yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminde yer alan Meriç Keskin, bir süre önce abisi İnanç Keskin'in ciddi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya olduğunu ve tedavi sürecinin başladığını açıklamıştı. Tedavi gören ve yaşadığı kilo kaybıyla da dikkat çeken İnanç Keskin'den acı haber geldi.

Haberi Meriç Keskin, duygu dolu bir paylaşımla duyurdu. Keskin'in 'Başaramadık' ifadelerini kullandığı mesaj, takipçileri ve yakınları arasında büyük üzüntü yarattı.

Cenazenin ardından yaptığı paylaşımlarda abisine duyduğu özlemi dile getirdi.

Cenazenin ardından yaptığı paylaşımlarda abisine duyduğu özlemi dile getirdi.

İnanç Keskin, ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreni sırasında fenalaşan Meriç Keskin'e doktorlar müdahale etti, yakın arkadaşları da fenomeni bir an olsun yalnız bırakmadı.

Bir süre paylaşım yapmayan Keskin, ilerleyen günlerde abisi için duygusal mesajlar paylaştı. Dikkat çeken paylaşımına takipçilerinden yoğun destek mesajları geldi.

Son paylaşımında yeğeni Duru'nun durumunu anlatan Keskin, ailece zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Son paylaşımında yeğeni Duru'nun durumunu anlatan Keskin, ailece zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Meriç Keskin, yeni paylaşımında 'Duru nasıl?' sorusuna yanıt verdi. Yeğeninin bir iyi bir kötü olduğunu belirten Keskin, evde bir oynayıp bir ağladıklarını, bol bol sarılıp Duru'nun videolarını izlediklerini aktardı. Küçük kızın çok zor sorular sorduğunu ve çok derin söylemlerde bulunduğunu söyleyen Keskin, kendilerinin de ona doğruları olduğu gibi anlattığını ifade etti.

Birlikte alışmaya çalıştıklarını belirten Meriç Keskin, paylaşımının sonunda Dünya Kız Çocukları Günü'nü de kutladı ve tüm kız çocuklarının yüzünün gülmesini diledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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