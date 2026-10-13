Cenk Eren Sağlık Sorununu Açıkladı: Hiçbir Belirti Yokken Doktorlar Bile Şaşırdı
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Şarkıcı Cenk Eren, katıldığı bir programda kalp sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Metin Arolat'ın vefatının ardından kalp kontrolü yaptırmaya karar veren Eren, hiçbir şikâyeti olmamasına rağmen sağ ana damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğunu öğrendi. Doktorların şaşkınlığını da anlatan sanatçı, damarına stent takıldığını ve sigarayı bırakmak için profesyonel destek aldığını açıkladı. Cenk Eren'in müzik yolculuğuna ve yaşadığı sağlık korkusuna birlikte bakalım.
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Pop müziğin sevilen sesi Cenk Eren, yıllardır sahnede olan isimlerden biri.
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Metin Arolat'ın vefatının ardından kalp kontrolü yaptıran Cenk Eren, sağ ana damarının yüzde 99 tıkalı olduğunu öğrendi.
Damarına stent takılan Cenk Eren, sigarayı bırakmak için profesyonel destek aldığını açıkladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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