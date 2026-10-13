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Cenk Eren Sağlık Sorununu Açıkladı: Hiçbir Belirti Yokken Doktorlar Bile Şaşırdı

Cenk Eren Sağlık Sorununu Açıkladı: Hiçbir Belirti Yokken Doktorlar Bile Şaşırdı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 09:31
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Şarkıcı Cenk Eren, katıldığı bir programda kalp sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Metin Arolat'ın vefatının ardından kalp kontrolü yaptırmaya karar veren Eren, hiçbir şikâyeti olmamasına rağmen sağ ana damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğunu öğrendi. Doktorların şaşkınlığını da anlatan sanatçı, damarına stent takıldığını ve sigarayı bırakmak için profesyonel destek aldığını açıkladı. Cenk Eren'in müzik yolculuğuna ve yaşadığı sağlık korkusuna birlikte bakalım.

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Pop müziğin sevilen sesi Cenk Eren, yıllardır sahnede olan isimlerden biri.

Pop müziğin sevilen sesi Cenk Eren, yıllardır sahnede olan isimlerden biri.

3 Şubat 1966'da Ankara'da doğan Cenk Eren, sanat hayatına Devlet Halk Dansları Topluluğu'nda dansçı olarak başlamıştı. Ardından Ankara Radyosu'nda koristlik yapan sanatçı, müzikallerde ve gece kulüplerinde sahne aldı. İlk albümü 'Ve Cenk Eren' 1995'te yayımlandı.

Eren'i yalnızca şarkılarıyla değil, televizyon sunuculuğuyla da tanıyoruz. 2000 yılında Star TV'de 'Yıldız Savaşları' programını sunan sanatçı, son yıllarda 'Repertuvar' adlı proje albüm serisiyle Ferdi Özbeğen, Tanju Okan ve Selda Bağcan'ın şarkılarını yeniden yorumladı.

Metin Arolat'ın vefatının ardından kalp kontrolü yaptıran Cenk Eren, sağ ana damarının yüzde 99 tıkalı olduğunu öğrendi.

Metin Arolat'ın vefatının ardından kalp kontrolü yaptıran Cenk Eren, sağ ana damarının yüzde 99 tıkalı olduğunu öğrendi.

Metin Arolat'ın hayatını kaybetmesi üzerine kalp kontrolü yaptırmaya karar veren Cenk Eren, herhangi bir şikâyeti bulunmadığını vurguladı. Sanal anjiyo sonucunda sağ ana damarında yüzde 99 oranında tıkanıklık saptandığını açıklayan sanatçı, hiçbir belirti yaşamadığını söyledi.

Sonucu duyan doktorların büyük şaşkınlık yaşadığını aktaran Eren, 'Sen nasıl kalp krizi geçirmedin, nasıl buraya geldin tek başına?' sorusuyla karşılaştığını anlattı.

Damarına stent takılan Cenk Eren, sigarayı bırakmak için profesyonel destek aldığını açıkladı.

Damarına stent takılan Cenk Eren, sigarayı bırakmak için profesyonel destek aldığını açıkladı.

Doktorların bu oranda tıkanıklıkla hastaneden ayrılamayacağını söylediğini ifade eden Cenk Eren, damarına stent takıldığını duyurdu.

Tedavinin ardından yaşam alışkanlıklarını değiştirdiğini belirten sanatçı, sigarayı bırakmak için psikiyatrist desteğinden yararlandığını söyledi. İki yıldır kendisini en çok mutlu eden kararın sigarayı bırakmak olduğunu aktaran Eren, yaşadığı süreci bu sözlerle özetledi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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