Cenk Eren Sağlık Sorununu Açıkladı: Hiçbir Belirti Yokken Doktorlar Bile Şaşırdı

Şarkıcı Cenk Eren, katıldığı bir programda kalp sağlığıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Metin Arolat'ın vefatının ardından kalp kontrolü yaptırmaya karar veren Eren, hiçbir şikâyeti olmamasına rağmen sağ ana damarının yüzde 99 oranında tıkalı olduğunu öğrendi. Doktorların şaşkınlığını da anlatan sanatçı, damarına stent takıldığını ve sigarayı bırakmak için profesyonel destek aldığını açıkladı. Cenk Eren'in müzik yolculuğuna ve yaşadığı sağlık korkusuna birlikte bakalım.