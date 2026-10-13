Henüz Sete Bile Çıkmadılar: Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı Uyumlarıyla Cannes Fuarını Yıkıp Geçti!
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Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı, yeni dizileri Şapkacı Kadınlar'ın tanıtımı için Cannes'a uçtu. Dünyanın dört bir yanından yapımcıların ve alıcıların buluştuğu MIPCOM'da ikili, objektiflerin karşısına geçer geçmez fuarın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Hem ekrandaki uyumları hem de kombinleri sosyal medyada beğeni topladı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı, Aşk 101'den yıllar sonra bu kez başrolde buluşuyor.
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Pınar Deniz'in siyah saten bluzu ve Selahattin Paşalı'nın pembe detayı Cannes'ta çok konuşuldu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şapkacı Kadınlar'ın çekimleri kasımda başlıyor, dizinin ocakta NOW ekranlarına gelmesi bekleniyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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