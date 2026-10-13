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Henüz Sete Bile Çıkmadılar: Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı Uyumlarıyla Cannes Fuarını Yıkıp Geçti!

Henüz Sete Bile Çıkmadılar: Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı Uyumlarıyla Cannes Fuarını Yıkıp Geçti!

Pınar Deniz
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.10.2026 - 08:40 Son Güncelleme: 13.10.2026 - 08:41
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Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı, yeni dizileri Şapkacı Kadınlar'ın tanıtımı için Cannes'a uçtu. Dünyanın dört bir yanından yapımcıların ve alıcıların buluştuğu MIPCOM'da ikili, objektiflerin karşısına geçer geçmez fuarın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Hem ekrandaki uyumları hem de kombinleri sosyal medyada beğeni topladı. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı, Aşk 101'den yıllar sonra bu kez başrolde buluşuyor.

Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı, Aşk 101'den yıllar sonra bu kez başrolde buluşuyor.

Pınar Deniz'i ekran başındakiler en çok Yargı'nın Ceylin'i olarak tanıyor. Kanal D'de üç sezon süren dizi sona erdikten sonra Kaan Yıldırım'la evliliğinden oğlu Fikret Hakan'ı kucağına alan oyuncu, uzun bir annelik molası verdi. Şapkacı Kadınlar, onun setlere dönüş projesi olacak.

Selahattin Paşalı ise Netflix'in Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle ve bu yıl yayınlanan Masumiyet Müzesi'ndeki Kemal Basmacı rolüyle adından söz ettirdi. İkili daha önce Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101'de aynı kadrodaydı; şimdi ise başrolü paylaşacaklar.

Pınar Deniz'in siyah saten bluzu ve Selahattin Paşalı'nın pembe detayı Cannes'ta çok konuşuldu.

Pınar Deniz'in siyah saten bluzu ve Selahattin Paşalı'nın pembe detayı Cannes'ta çok konuşuldu.

Fuarın açılış günü olan pazartesi, ikili limana bakan terasta poz verdi. Pınar Deniz'in Cannes kıyafeti sadeliğiyle öne çıktı: boyundan bağlanan siyah saten bluz, yırtmaçlı bol paça pantolon ve sıkı bir topuz.

Selahattin Paşalı ise koyu renk triko kazağının altından taşan pembe gömlek manşetiyle kombinine küçük ama dikkat çekici bir renk kattı. Haftalar önce fuar için çekilen afişteki dönem kostümlerini bir kenara bırakan ikili, Cannes'ta tamamen modern bir çizgiyi tercih etti.

Kareler sosyal medyada hızla yayılırken en çok konuşulan da ikilinin yan yana yakaladığı uyum oldu. Tanıtım gecesinden paylaşılan video da kısa sürede ilgi gördü.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şapkacı Kadınlar'ın çekimleri kasımda başlıyor, dizinin ocakta NOW ekranlarına gelmesi bekleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Şapkacı Kadınlar'ın çekimleri kasımda başlıyor, dizinin ocakta NOW ekranlarına gelmesi bekleniyor.

Pazartesi akşamki tanıtım gecesinde uluslararası sektör temsilcileriyle de buluşan ikili, daha sete bile çıkmadan dizinin dünya vitrinini açmış oldu. O3 Medya imzalı yapım, yurt dışında The Hatmaker adıyla satışa sunuluyor; uluslararası dağıtımını ise Eccho Rights üstleniyor.

Ömür Atay'ın yöneteceği, senaryosunu Şükrü Necati Şahin'in yazdığı dizi Cumhuriyet'in ilk yıllarında İzmir'de geçecek. Şapka Devrimi döneminde kaderine boyun eğmeyen köylü kadın Ayşe'nin moda ikonuna dönüşmesi anlatılacak. Pınar Deniz'in Ayşe'ye, Selahattin Paşalı'nın Rıza'ya hayat vereceği Şapkacı Kadınlar'ın Ocak 2027'de NOW'da başlaması planlanıyor; kesin yayın tarihi henüz açıklanmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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