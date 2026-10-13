Henüz Sete Bile Çıkmadılar: Pınar Deniz ile Selahattin Paşalı Uyumlarıyla Cannes Fuarını Yıkıp Geçti!

Pınar Deniz'i ekran başındakiler en çok Yargı'nın Ceylin'i olarak tanıyor. Kanal D'de üç sezon süren dizi sona erdikten sonra Kaan Yıldırım'la evliliğinden oğlu Fikret Hakan'ı kucağına alan oyuncu, uzun bir annelik molası verdi. Şapkacı Kadınlar, onun setlere dönüş projesi olacak.

Selahattin Paşalı ise Netflix'in Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisiyle ve bu yıl yayınlanan Masumiyet Müzesi'ndeki Kemal Basmacı rolüyle adından söz ettirdi. İkili daha önce Netflix'in gençlik dizisi Aşk 101'de aynı kadrodaydı; şimdi ise başrolü paylaşacaklar.