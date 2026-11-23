22 Kasım'da MasterChef'te Elenen İsim Belli Oldu: MasterChef'te Kim Elendi?
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MasterChef'te büyük finale artık sayılı haftalar kalırken heyecan da giderek arttı. Yarışma ve yemeklerin zorlaştığı MasterChef'te kimlerin finalist olacağı büyük bir merak taşırken 22 Kasım gecesi bir eleme daha yapıldı. Şükran, Tolgahan, Şadi ve Armağan'ın elenmemek için mücadele ettiği MasterChef'te 22 Kasım'da kim elendi, kim yarışmaya veda etti?
MasterChef Türkiye'de on beşinci hafta elemesi gerçekleşti.
22 Kasım'da MasterChef'te elenen isim belli oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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