Glokom, gözden beyne görüntü taşıyan retina ganglion hücrelerinin zamanla ölmesiyle ilerliyor. Bu hücreler kendini yenileyemediği için hasar kalıcı oluyor; göz içi basıncını düşüren mevcut tedaviler de hastalığın ilerlemesini her zaman durduramıyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Life Biosciences'ın ER-100 için yaptığı araştırma amaçlı yeni ilaç başvurusunu 28 Ocak 2026'da kabul etti. Bu, ilacın piyasaya çıkması için verilmiş bir onay değil; yalnızca insan denemesinin başlamasına izin anlamına geliyor. Şirket, epigenetik yeniden programlama yöntemiyle çalışan bir tedavinin insan denemesine girmesinin bir ilk olduğunu belirtti.

NCT07290244 numaralı 1. faz çalışmasına açık açılı glokomun yanı sıra, 'gözün inmesi' olarak da anılan NAION (non-arteritik anterior iskemik optik nöropati) hastaları alınıyor. Çalışmada en fazla 18 katılımcının yer alması planlanıyor; bunların 12'si glokom, 6'sı NAION hastası olacak.