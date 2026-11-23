Hücreleri Gençleştiren Gen Terapisinde İlk Sonuç: 3 Glokom Hastasının 2'sinde Görme Alanında İyileşme
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yaşlanmış hücreleri genç hâline döndürmeyi hedefleyen ilk gen terapisi, insan denemesinde ilk verilerini verdi. ABD merkezli Life Biosciences'ın göze tek enjeksiyonla uygulanan ER-100 adlı tedavisi, açık açılı glokomu olan üç hastada 56. güne kadar ciddi bir yan etkiye yol açmadı; iki hastada görme alanı testlerinde iyileşme görüldü. Şirket, 8 Ekim'de duyurduğu ara verilerin ardından denemeyi daha yüksek dozla sürdürüyor.
Kaynak: Life Biosciences
ER-100, geri dönüşsüz sayılan görme kaybını hedefliyor.
Tedavinin kalbinde Nobel ödüllü Shinya Yamanaka'nın keşfettiği faktörlerden üçü var.
Gençlik faktörleri göze tek enjeksiyonla taşınıyor, doksisiklinle devreye giriyor.
İki hastada görme alanındaki noktaların en az yüzde 28'inde 4 desibelden fazla iyileşme ölçüldü.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın